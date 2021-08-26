Симптомы волчанки: сыпь на лице в форме бабочки, которую нельзя игнорировать

Волчанка - это длительное аутоиммунное заболевание, вызывающее усталость, сыпь и боли в суставах. Чем раньше вы диагностируете волчанку, тем легче с ней справиться, поэтому вот симптомы волчанки, на которые следует обращать внимание, пишет express.co.uk.
Врачам часто нелегко диагностировать волчанку. Симптомы волчанки разнообразны и могут быть очень похожи на симптомы других состояний здоровья, и у человека, страдающего ими, могут возникать приступы или «обострения» их симптомов. Однако сыпь в форме бабочки на обеих щеках - один из самых характерных признаков волчанки. Что говорят об этой сыпи специалисты?
Каковы первые симптомы волчанки?
Волчанка, также называемая системной красной волчанкой, является аутоиммунным заболеванием.
Это означает, что это состояние, при котором ваша иммунная система атакует здоровые части вашего тела, а не борется с болезнями.
Симптомы волчанки могут проявляться по-разному, а это означает, что нет двух одинаковых случаев волчанки.
Симптомы, которые вы испытываете, будут зависеть от того, где болезнь поразила ваше тело.
По данным NHS, тремя основными симптомами волчанки являются:
- Суставные и мышечные боли.
- Сильная усталость, даже если вы очень хорошо отдохнули.
- Сыпь в форме бабочки на носу и щеках.
Вы также можете испытать:
- Головные боли
- Язвы во рту
- Высокая температура
- Выпадение волос
- Светочувствительность
Что такое сыпь в форме бабочки?Сыпь в форме бабочки, также называемая скуловой сыпью, является контрольным признаком волчанки. Если у вас появилась эта сыпь, вам следует обратиться к врачу.
Доктор Джордж Стоян, доцент кафедры ревматологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, объясняет, что эти уникальные высыпания возникают из-за чувствительности к ультрафиолету в результате волчанки.
В разговоре с EverydayHealth.com доктор Стоян сказал: «Около 90 процентов пациентов, у которых появляется малярная сыпь, страдают системной волчанкой. Этот тип сыпи, как и большинство высыпаний при волчанке, обычно является воспаленным, поэтому он отечный <опухший>, приподнятый и красный.
«У него много имитации или других состояний, которые могут выглядеть как сыпь бабочки, поэтому его нужно отличать от них».
Другие состояния, которые могут вызвать этот тип сыпи, включают экзему, поэтому врач обычно проводит некоторые анализы крови или биопсию этой области, чтобы проверить, является ли причина волчанкой.
Скуловая сыпь - это светочувствительная сыпь, то есть она может возникать или усиливаться после пребывания на солнце.
Слишком много солнечного света может вызвать обострения у людей с волчанкой, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким коэффициентом не менее 50.
Как можно заболеть волчанкой?Волчанка чаще всего встречается у женщин в возрасте от 15 до 44 лет, причем девять из 10 больных волчанкой - женщины.
У вас также может быть больше шансов заболеть волчанкой, если волчанка или другие аутоиммунные заболевания присутствуют в вашей семье, однако волчанка не заразна.
Как мне диагностировать волчанку?Поскольку волчанка может иметь множество различных симптомов, ваш врач захочет изучить вашу историю болезни на протяжении нескольких лет.
Вы можете записаться на более длительный прием к врачу, чтобы обсудить любые необъяснимые симптомы, которые у вас возникли, на случай, если они помогут установить потенциальный диагноз волчанки.
Затем врач обычно берет образцы крови и / или мочи и может сделать биопсию пораженного участка.
Если вам поставили диагноз волчанка, вас, как правило, направят к специалисту-ревматологу, который будет наблюдать за вашим лечением.
Хотя от волчанки нет лекарства, при ее ранней диагностике можно сделать больше для лечения симптомов, поэтому, если вы подозреваете, что у вас может быть волчанка, не стесняйтесь обращаться к врачу.