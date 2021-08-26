Самые опасные знаки зодиака: рейтинг

Согласно астрологии, у всех нас есть несколько отрицательных черт характера, смешанных с положительными. Но опасны ли какие-либо знаки зодиака?
Какой знак зодиака самый опасный?Еще в 2015 году в нескольких статьях утверждалось, что ФБР опубликовало исследование, ранжировавшее знаки зодиака по их предрасположенности к преступной деятельности, утверждая, что Рак является самым опасным знаком зодиака. Однако это никогда не было доказано, поскольку такое исследование, похоже, не было опубликовано ФБР, пишет yourtango.com.
Напротив, база данных серийных убийц Killer.Cloud составила список из 488 серийных убийц, классифицированных по знакам зодиака, и при этом обнаружил, что Козерог является самым опасным знаком зодиака, в то время как Рак считается менее опасным, чем все знаки, кроме Тельца, которые они считается наименее опасным.
Помните, люди: корреляция не равняется причинно-следственной связи. То, что вы видите сходство между двумя переменными, не всегда означает, что одна вызывает другую. Вы должны копать глубже.
Основываясь на типичных чертах характера и статистических данных, мы составили список самых опасных знаков зодиака, отсортированных от наиболее опасного до наименее опасного.
Знаки Зодиака от самых опасных до наименее опасных
1. Козерог (22 декабря - 19 января)Этот знак, скорее всего, будет разносторонним преступником с неосторожным характером.
Козерог хорошо подготовлен для совершения преступлений любого характера, будь то мелкое воровство или более серьезное убийство.
Их недостаток в том, что они неосторожны и их легко поймать.
2. Лев (23 июля - 23 августа)Лев может казаться психом из вспыльчивого настроения. Управляемый Огнем и представленный Львом, Лев несет в своей голове планету Меркурий.
Когда они совершают преступления, это часто делается для того, чтобы прославиться.
3. Скорпион (23 октября - 21 ноября).Что делает Скорпиона опасным, так это его склонность к ревности, агрессии и садизму.
Иногда ревнивый и агрессивный Скорпион может быть чрезвычайно опасным при неблагоприятных обстоятельствах.
Их садистская природа заставляет их манипулировать другими, и даже если они не совершают преступлений в одиночку, именно они дергают за ниточки.
4. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Чрезвычайно суровая личность и отличный вор - вот что делает Стрельца опасным.
Стрелец не проливает кровь до тех пор, пока их жизнь не окажется в опасности, но при определенных обстоятельствах они могут быть чрезвычайно жестокими.
Они известны как отличные воры и входят в список отъявленных преступников, сбежавших из тюрьмы.
5. Водолей (21 января - 18 февраля)Водолей может обладать манипулятивным и мстительным характером. Обычно хорошо воспитанный Водолей - лучший, когда дело доходит до мести.
Их харизматические лидерские качества делают их хорошими манипуляторами и хорошими хакерами.
6. Весы (23 сентября - 22 октября).Весы могут быть замешаны в денежных преступлениях или преступлениях, связанных с наркотиками. Хотя Весы представлены символом весов, они тоже могут совершать преступления, хотя им нелегко нарушить закон.
Их больше интересуют деньги, и они склонны участвовать в преступлениях, связанных с денежной выгодой, например, в ограблении банков. Еще одна область интересов - наркотики.
Они избегают совершения преступлений индивидуально и, как правило, работают в рамках организации, чтобы добиться цели.
7. Овен (21 марта - 19 апреля).Овен часто ненавидит доминирование. Упрямый Овен ненавидит, когда над ним доминируют, и если кто-то пытается это сделать, он приходит в норму.
Скорее всего, они будут искать нелегальную карьеру, например, работать в качестве наемных боевиков, чтобы избежать крысиных бегов и добиться успеха в жизни.
8. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Вспыльчивый характер и, к сожалению, злоупотребление собственным телом - вот что может сделать Рыб опасным.
Мечтательная рыба, скорее всего, потеряет хладнокровие. Рыбы вспыльчивы и, если им не уделять внимания, становятся опасными.
Они также могут злоупотреблять своим телом, употребляя наркотики.
9. Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы могут стать опасными из- за непоследовательности и, возможно, вовлечения в мошенничество или воровство.
Близнецы, скорее всего, совершат такие преступления, как воровство, но не обязательно насильственные преступления. Близнецы по своей природе непостоянны и часто поверхностны.
10. Дева (23 августа - 22 сентября).Девы обладают особой способностью воровать незаметно. Дева-перфекционистка отлично разбирается в воровстве.
Они хорошо знают свое дело и делают его с такой аккуратностью, что трудно найти след их преступления.
Взлом и кража со взломом - это преступления, которые, скорее всего, совершит Дева.
11. Рак (21 июня - 22 июля).Ракам может не хватать психической устойчивости. Раки могут совершать преступления на почве аффекта, оставляя отличительные следы на теле своей жертвы.
Их, как правило, арестовывают за неоднократные преступления из-за отсутствия психической устойчивости.
12. Телец (20 апреля - 20 мая)Телец может иметь особенно темпераментный характер. Заблудившись, Телец становится жестоким диктатором мира.
Прирожденные лидеры , они могут стать одержимы идеей господства над миром, и ничто не может им помешать.