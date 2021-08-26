Вся правда об измене: мифы об изменах развенчаны
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Вся правда об измене: мифы об изменах развенчаны

3:00:518/26/2021,Скотт ХальцманФото: pixabay.com
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Мы живем в культуре замалчивания, когда дело доходит до неверности, и не так просто отделить факты от вымысла.

В большинстве случаев роман случается с людьми, которые этого не ищут

Измена в отношениях может случиться с кем угодно, от местного политика, которого поймают со спущенными штанами, до соседки, которая спит с учителем карате своего ребенка.

Когда люди узнают о неверности, они часто делают всевозможные предположения о том, почему у людей есть роман. Даже если в вашей жизни кто-то изменял, вы, возможно, думали, что понимаете, в чем суть дела, пишет yourtango.com.

Мы живем в культуре замалчивания, когда дело доходит до неверности, и не так просто отделить факты от вымысла, и многие из распространенных представлений о делах ошибочны.

Вот 10 самых распространенных мифов и настоящая правда:

1. Большинство обманщиков ищут интрижки, когда это случается.

Фактически, в большинстве случаев роман случается с людьми, которые этого не ищут. Это особенно верно в случаях, когда партнер изменял только одному человеку. Роман часто начинается с дружбы, за которой следует близость, которая затем может перерасти в полноценное свидание.

2. Большинство людей отдаляются от своих супругов к кому-то моложе или привлекательнее.

Вспомните роман Арнольда Шварценеггера с его экономкой. Хотя в некоторых случаях хронически развратный генеральный директор корпорации может искать партнеров по полу, обычно любовники не моложе, богаче и привлекательнее супругов.

3. Изменения почти всегда означают конец брака.

Более 50 процентов браков могут пережить измену. Хотя в будущем отношения могут разойтись из-за других проблем, многие пары удивляются, когда обнаруживают, что могут остаться вместе после романа.

4. Читер - всегда обманщик.

Хотя это правда, что некоторые люди имеют повторяющиеся романы, многие из них - дело одно и то же. То, что происходит после интрижки, может поставить брак на путь стабильности или просто унести его из воды. После прекращения романа человек, который обманул, должен быть полностью честным, чтобы произошло исцеление.

5. Дела случаются из-за того, что с браком что-то не так.

Вот правда: с каждым браком что-то не так. Отношения могут отражать то, что пары не знают, как работать вместе, чтобы исправить проблемы в браке. То, что у вас проблемы в браке, не оправдывает неверность.

6. Все дело в сексе.

На самом деле, многие отношения возникают из-за того, что один партнер ищет эмоциональную связь с другим человеком. Иногда дело доходит до конца. Хотя чувство эмоциональной близости часто приводит к физической близости, секс не был изначальным намерением, когда возникла связь.

7. Если нет секса, нет и романа.

Многие дела происходят вообще без секса. Это жульничество - не спать половину ночи, тайком писать старому однокласснику о своих самых сокровенных мыслях? Человек, делающий это, может не рассматривать это как обман, но вы можете быть уверены, что его / ее партнер видит это таким же образом! Когда вы отдаете эмоциональную часть себя потенциальному спутнику жизни, это форма неверности.

8. На самом деле обман - это не только секс; это о других семейных проблемах.

Так же, как это миф о том, что все отношения связаны только с сексом, это также миф о том, что все отношения связаны только с неудовлетворенными эмоциональными потребностями. Для некоторых людей - не для большинства - роман - это просто выйти на улицу и «покрутиться с кем-то».

9. Большинство людей, у которых есть интрижки, несчастливы в браке.

В опросах, в ходе которых прелюбодеев спрашивали, хотят ли они разорвать брак, большинство ответили отрицательно. Среди людей, имеющих любовные отношения, 56 процентов мужчин и 34 процента женщин считают свой брак счастливым или очень счастливым. (Что касается брака в целом, больше женщин, чем мужчин, говорят, что они несчастны.)

10. Когда роман становится открытым, даже если пара остается вместе, они никогда больше не будут счастливы вместе.

Люди не разговаривают о делах со своими друзьями и соседями - вот почему редко можно услышать истории успеха. Но многие пары могут научиться успешно восстанавливать свой брак; некоторые даже говорят, что их брак крепче после неверности.

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