Вся правда об измене: мифы об изменах развенчаны

Измена в отношениях может случиться с кем угодно, от местного политика, которого поймают со спущенными штанами, до соседки, которая спит с учителем карате своего ребенка.
Когда люди узнают о неверности, они часто делают всевозможные предположения о том, почему у людей есть роман. Даже если в вашей жизни кто-то изменял, вы, возможно, думали, что понимаете, в чем суть дела, пишет yourtango.com.
Мы живем в культуре замалчивания, когда дело доходит до неверности, и не так просто отделить факты от вымысла, и многие из распространенных представлений о делах ошибочны.