Зоопарк запретил бельгийке посещать Читу: женщина и шимпанзе любят другу друга четыре года

Женщине запретили посещать зоопарк в Бельгии из-за ее необычной связи с Читой, 38-летним шимпанзе.
Ади Тиммерманс, любительница животных и подписчик антверпенского зоопарка в Дёрне, проснулась однажды утром и обнаружила в своей почте письмо из зоопарка - но это было не то, что она ожидала.
Местный зоопарк, который она посещала каждую неделю в течение последних четырех лет, просил ее не посещать выставку шимпанзе и не видеть Читу, которую она любит, шимпанзе, сообщает yourtango.com.
Женщине в Бельгии запретили посещать зоопарк за «роман» с шимпанзе.
В интервью ATV, новостной платформе антверпенского телевидения, Тиммерманс сказал: «Я люблю это животное, и он любит меня».
Она утверждает, что за четыре года пребывания в Чите у нее сложились близкие отношения с шимпанзе.
Тиммерманс говорит: «У нас роман, я просто скажу».
Сейчас ей больше не разрешают видеть шимпанзе, но другим посетителям зоопарка разрешено видеться, и она считает, что это несправедливый двойной стандарт.
«Остальным десяткам посетителей разрешено вступать в контакт. Тогда почему не я? "
Сообщается, что взаимодействие Тиммерманса с шимпанзе состояло в том, что они махали друг другу руками и посылали друг другу поцелуи через стекло.
Чита подходила к Тиммерманам, и они играли через стекло, но эти взаимодействия оказывались очень вредными для статуса Читы в вольере и среди других шимпанзе.
Представители зоопарка говорят, что «роман» замедлил социализацию ЧитыТо, что другим зоопаркам и Тиммерманам кажется безобидным, вредит тому, как другие шимпанзе видят его и относятся к нему.
По словам сотрудников зоопарка, когда Чита постоянно окружена другими людьми, в том числе Тиммерманом, и он уделяет им внимание, другие обезьяны игнорируют его.
Они настолько исключают его из своей группы, что в нерабочее время он сидит один в вольере.
«Вне часов посещения зоопарка он должен проводить 15 часов <в день> в своей группе, - сказал представитель зоопарка. - Мы хотим дать ему возможность быть как можно более счастливым».
«Животное, которое слишком сосредоточено на людях, меньше уважается своими сверстниками», - сказали в зоопарке. «Мы хотим, чтобы Чита была максимально шимпанзе».
Они думают, что он мог быть слишком сосредоточен на своих отношениях с Тиммермансом и другими посетителями.
Антверпенский зоопарк надеется, что Чита будет лучше общаться с другими шимпанзеВ результате зоопарк был вынужден ввести запрет на Тиммерманов, пытаясь восстановить социальный статус Читы среди других шимпанзе.
Сара Лафаут, куратор зоопарка Антверпена, объяснила в разговоре с Radio 2 Antwerp: «Конечно, мы счастливы, когда наши посетители так увлечены животными, но благополучие животных здесь превыше всего».
Здесь не виноваты ни Тиммерман, ни Чита. У шимпанзе просто другое воспитание, чем у других шимпанзе.
Чита был чьим-то домашним животным, но со временем стала «неуправляемой», и хотя он научился поведению шимпанзе за 30 лет, проведенных в зоопарке Антверпена , у него все еще есть связь и интерес к людям.
Шимпанзе не предназначены для отношений с людьмиСогласно исследованию, завершенному в 2014 году Стивеном Россом и Хани Фридман, показали, что шимпанзе, выращенные в основном людьми и отделенные от своей семьи шимпанзе, с большей вероятностью будут иметь социальные недостатки в зрелом возрасте.
Эти шимпанзе часто не учатся социальному уходу, который жизненно важен для их интеграции.
«Уход - это клей, который скрепляет общество шимпанзе», - говорит Росс в интервью WIRED в 2014 году. «Мы обнаружили, что шимпанзе, которые в раннем детстве были рядом с людьми, как правило, не проявляли такого поведения, даже намного позже, после они научились жить с другими шимпанзе».
«Они просто не умеют поддерживать эти социальные связи, и это выражается в более низком уровне ухода за собой».
Росс заявляет, что цель исследования заключалась не только в изменении того, кому следует владеть шимпанзе, но и в том, что «оно также во многом связано с тем, чтобы помочь зоопаркам и заповедникам, которые приняли бывших домашних животных и бывших исполнителей, понять особые потребности. этих шимпанзе ».
«Чем больше мы дадим им информации о том, с какими проблемами сталкиваются эти шимпанзе, - говорит он, - тем лучше они смогут установить особые протоколы управления, которые могут немного облегчить переход».
Наверное, поэтому Тиммермансу запретили больше никогда видеть Читу. Иногда, если вы действительно любите кого-то, вам просто нужно отпустить его .