Дельта резко роняет эффективность вакцин против коронавируса: исследование в США
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Дельта резко роняет эффективность вакцин против коронавируса: исследование в США

3:30:238/26/2021Фото: pixabay.com
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В течение нескольких недель накануне 14 августа, когда ультраконтагиозный вариант Delta стал доминирующим, эффективность упала до 66 процентов.

Авторы отчета заявили, что существует ряд предостережений, в том числе то, что защита от вакцин в любом случае может ослабевать со временем
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Согласно опубликованному во вторник крупному исследованию медицинских работников США, эффективность против заражения вакцинами Pfizer и Moderna COVID-19 упала с 91 процента до того, как вариант Delta стал доминирующим, до 66 процентов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изучают реальную эффективность двух вакцин с тех пор, как они были впервые одобрены медицинским персоналом, службами экстренного реагирования и другими работниками на переднем крае, пишет medicalxpress.com.

Тысячи работников в шести штатах проходили тестирование еженедельно и при появлении симптомов COVID-19, что позволило исследователям оценить эффективность против симптоматической и бессимптомной инфекции .

Если посмотреть на частоту инфекций среди вакцинированных и невакцинированных людей, а также на количество времени, в течение которого они отслеживались, эффективность вакцины оценивалась в 91 процент в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года.

Но в течение нескольких недель накануне 14 августа, когда ультраконтагиозный вариант Delta стал доминирующим, эффективность упала до 66 процентов.

Авторы отчета заявили, что существует ряд предостережений, в том числе то, что защита от вакцин в любом случае может ослабевать со временем, а оценка в 66 процентов была основана на относительно коротком периоде исследования с небольшим количеством инфекций.

«Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, устойчивое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации COVID-19», - заявили они.

Ряд исследований пришел к выводу, что эффективность вакцины против Дельты снизилась, хотя точный уровень этого падения различается в разных публикациях.

Согласно недавнему исследованию пациентов в Нью-Йорке, проведенному Центром контроля заболеваний, защита от тяжелых заболеваний кажется более стабильной, превышая 90 процентов.

Другое исследование CDC пациентов из Лос-Анджелеса, опубликованное во вторник, которое проводилось с 1 мая по 25 июля, показало, что невакцинированные люди в 29,2 раза чаще госпитализируются с COVID-19, чем вакцинированные, что соответствует эффективности около 97 процентов.

Дельта стала доминирующим сортом в Соединенных Штатах в начале июля.

Согласно недавней статье в Journal of Virological Methods , количество вируса, обнаруженного в первых тестах пациентов с вариантом Delta, было в 1000 раз выше, чем у пациентов с первой волной вируса в 2020 году, что значительно увеличило его заразность.

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