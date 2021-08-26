Причину мужского бесплодия обнаружили в гене
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Причину мужского бесплодия обнаружили в гене

4:30:458/26/2021Фото: pixabay.com
0

Когда функция гена ZFP541 была устранена с помощью редактирования генома, мужские половые клетки начали мейоз, но умерли в процессе, что привело к бесплодию.

осле завершения мейоза ДНК продолжает быть сильно конденсированной и претерпевает серьезные морфологические изменения

Ген, контролирующий завершение мейоза в сперматогенезе, был открыт исследователями из Университета Кумамото. До сих пор не были выяснены детали механизма, который инактивирует экспрессию генов, участвующих в мейотической программе во время сперматогенеза. Исследователи считают, что это может привести к прогрессу в репродуктивной медицине, например, к выявлению причин бесплодия от азооспермии или сперматогенных дефектов, пишет medicalxpress.com.

Мейоз - это особый тип деления клеток, которое происходит в яичниках и семенниках с образованием яйцеклеток и сперматозоидов за счет уменьшения количества хромосом до половины от исходного. После завершения мейоза ДНК продолжает быть сильно конденсированной и претерпевает серьезные морфологические изменения, характерные для спермиогенеза. Этот процесс инактивирует экспрессию многих генов, которые ранее были активны в осуществлении мейоза в спермиогенезе. Однако детали механизма, который завершает мейотическую программу в подходящее время, неизвестны, и хотя это важный вопрос, напрямую связанный с репродуктивной медициной , такой как мужское бесплодие, он оставался нерешенным на протяжении многих лет.

Группа профессора Исигуро из Института молекулярной эмбриологии и генетики (IMEG) Университета Кумамото ранее открыла MEIOSIN, ген, который включает мейоз и вызывает одновременную активацию сотен генов, участвующих в формировании сперматозоидов и яйцеклеток. Среди них многие гены имеют функции, которые до сих пор полностью не изучены. В своей работе по выяснению этих функций исследователи выбрали ген ZFP541 для детального анализа.
Когда функция гена ZFP541 у мышей была устранена с помощью редактирования генома, мужские половые клетки начали мейоз, но умерли в процессе, что привело к бесплодию, поскольку сперматозоиды не производились. Детальный анализ семенников этих мышей показал, что ген ZFP541 играет важную роль в регуляции мейоза и является важным геном, участвующим в производстве спермы.

Более того, ZFP541 экспрессируется в поздней профазе мейоза и связывается с регуляторными областями (называемыми промоторами) многих генов, связанных с мейозом. Известно, что ацетилированные гистоны присутствуют в регуляторной области промоторов в качестве маркера устойчивой активации экспрессии генов. С помощью масс-спектрометрического анализа исследователи обнаружили, что ZFP541 связывается с неизвестным белком под названием KCTD19 и ферментом под названием HDAC1, который, как показали предыдущие исследования, удаляет ацетильные группы из гистонов. Эти результаты показывают, что ZFP541 и HDAC1 вместе устраняют ацетильную группу гистона, инактивируют экспрессию генов, связанных с мейозом, и завершают мейоз.

«Это исследование является продолжением нашего открытия MEIOSIN, опубликованного в феврале 2020 года, и раскрывает часть функции гена, находящегося под контролем MEIOSIN, функция которого до сих пор неизвестна», - сказал д-р Юки Такада, возглавлявший исследование. «Хотя эти результаты были подтверждены на мышах, известно, что ZFP541 существует и у людей. Есть много случаев бесплодия у людей, причина которых неизвестна, но мы ожидаем, что этот результат будет способствовать выяснению патогенеза бесплодия, особенно те, которые связаны с дисплазией сперматозоидов ".

Жених погиб за несколько часов до свадьбы
Ведущий Первого канала женился на 23-летней красотке
Жених в один миг умер за час до свадьбы
Скончалась великая артистка РФ Наталья Исаева
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Китай сказал свое слово о Навальном
импотенциясперматозоидген бесплодия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Во всём виноваты гены?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину мужского бесплодия обнаружили в гене
4:30:45 8/26/2021
Причину мужского бесплодия обнаружили в гене
Какое антитело после коронавируса или вакцинации надежно защищает организм? Выводы ученых
4:00:16 8/26/2021
Какое антитело после коронавируса или вакцинации надежно защищает организм? Выводы ученых
Дельта резко роняет эффективность вакцин против коронавируса: исследование в США
3:30:23 8/26/2021
Дельта резко роняет эффективность вакцин против коронавируса: исследование в США
Вся правда об измене: мифы об изменах развенчаны
3:00:51 8/26/2021
Вся правда об измене: мифы об изменах развенчаны
Четвертая волна: все, что нужно знать о штамме Дельта
2:30:10 8/26/2021
Четвертая волна: все, что нужно знать о штамме Дельта
Самые опасные знаки зодиака: рейтинг
2:00:17 8/26/2021
Самые опасные знаки зодиака: рейтинг
Симптомы волчанки: сыпь на лице в форме бабочки, которую нельзя игнорировать
1:30:04 8/26/2021
Симптомы волчанки: сыпь на лице в форме бабочки, которую нельзя игнорировать
Спреи для носа могут победить штамм коронавируса Дельта: результаты нового исследования
1:00:20 8/26/2021
Спреи для носа могут победить штамм коронавируса Дельта: результаты нового исследования
Первые признаки смертельного рака кожи: срочно обратитесь к терапевту
12:30:34 8/26/2021
Первые признаки смертельного рака кожи: срочно обратитесь к терапевту
Соленые грибочки – уникальный рецепт
11:20:23 8/25/2021
Соленые грибочки – уникальный рецепт