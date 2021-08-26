Четвертая волна: все, что нужно знать о штамме Дельта

Более 40 лет исследователь инфекционных заболеваний UCI Майкл Бухмайер изучает коронавирусы и является одним из ведущих экспертов по SARS-CoV-2, версии вируса, вызывающей пандемию COVID-19. Поскольку более смертельная мутация вируса, называемая дельта-вариантом, вызывает новую волну случаев, он предлагает свой опыт в отношении этой угрозы.
Чем дельта-вариант отличается от исходной формы коронавируса COVID-19?
Форма исходного коронавируса действительно не ясна. Если, как мы думаем, SARS-CoV-2 появился у людей после прыжка с животного-хозяина, такого как летучая мышь, то последовательность, возможно, уже содержала мутации в своем геноме, которые позволили этому виду совершить прыжок. Многие из так называемых возникающих болезней представляют собой прыжки от зоонозного животного-хозяина к человеку, пишет medicalxpress.com.
Сила этой генетической гибкости характерна для РНК-вирусов. Эта гибкость приводит к образованию роя связанных вирусных «потомков» на каждом этапе репликации, позволяя вирусу выбирать генетический образец, наиболее подходящий для данного хозяина, в виде вариантных вирусов, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Мутации всегда присутствуют в дочерних вирусах и могут быть выбраны, если есть преимущество, предлагаемое для репликации в новом виде хозяина. Текущие варианты SARS-CoV-2, которые включают варианты B.1.1.7 (альфа), B.1.351 (бета), B.1.617.2 (дельта) и P.1 (гамма), распространенные в Соединенных Штатах. - классифицируются как варианты, вызывающие озабоченность. Бета, дельта и гамма происходят от альфа-вируса, который впервые был описан в Великобритании в 2020 году.
Что делает дельта-вариант более заразным и опасным, чем предыдущая версия?
Текущие исследования, основанные на наблюдении за пациентами, инфицированными дельта-вариантом, показывают, что он может продуцировать в 1000 раз больше вируса в носовых проходах и верхних дыхательных путях на ранней стадии инфекции, когда у людей могут не проявляться явные симптомы. Это дает два преимущества для распространения вируса: во-первых, распространение вируса каплями из верхних дыхательных путей облегчается за счет большего количества инфекционного вируса в выделениях из носа; и во-вторых, иммунный ответ не так прочен в этом месте, как в нижних дыхательных путях. Эта комбинация приводит к высокой доле бессимптомных носителей, которые могут передавать инфекцию другим людям. Вакцинация защищает этих людей от тяжелой реакции на болезнь, которая требует госпитализации и может привести к смерти. Последние данные показывают, что менее 1 процента впервые госпитализированных пациентов были полностью вакцинированы.
Может ли вакцинация эффективно снизить распространение дельта-варианта?
Вакцины предназначены не для предотвращения инфекции, а для предотвращения болезней. Доказательства дельта-варианта показывают, что вакцины очень эффективны для предотвращения тяжелых заболеваний и госпитализации.
Меня часто спрашивают, как действуют вакцины. Они «обучают» иммунную систему воздействию критических вирусных белков, вырабатываемых в течение жизненного цикла вируса. В случае SARS-CoV-2 и COVID-19 белок-спайк, который позволяет вирусу проникать в клетки, представляет собой белок, на который нацелено введение вирусного сообщения РНК, которое направляет синтез белка-спайка в отсутствие репликации вируса. Результатом такого воздействия является устойчивый иммунный ответ. Таким образом, вакцинация способна «запустить» иммунный ответ на борьбу с вирусом с помощью антител и Т-клеток во время инфекции без нормальной задержки. В этом случае вакцинация предназначена для подавления любой новой инфекции, обычно без симптомов. Каждое воздействие вируса служит для рестимуляции или усиления обеспечиваемой им иммунной защиты. Конечный результат - смягчить распространение инфекции.
Вы видите, что коронавирус, вызывающий COVID-19, ежегодно циркулирует как грипп?
Похоже, что вирус SARS-CoV-2 был установлен как часть человеческого вирома, который представляет собой совокупность вирусов в организме человека и на нем, и будет существовать. Вирус быстро распространился среди широко рассредоточенных человеческих популяций. Он показал способность мутировать для тонкой настройки и поддержания инфекционного цикла через несколько циклов инфекции у людей и животных. Вирусные варианты возникли и будут продолжать появляться, и некоторые из них будут более способны к распространению. Возможно, вирус станет менее опасным для человека, но, как и коронавирусы простуды, все еще сохранится. Наконец, предшественники SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 существуют у летучих мышей и могут служить резервуаром для будущих циклов заражения человека.
Научные исследования будут и дальше обеспечивать средства борьбы с этим вирусом, как мы это сделали в отношении полиомиелита и оспы, которые контролировались в 1950-х и 1970-х годах. Принципиальное отличие от SARS-CoV-2 заключается в том, что вирус имеет животный резервуар в азиатской подковообразной летучей мыши и способен к возрождению. То же самое и с гриппом, который сохраняется у водоплавающих птиц и усиливается у свиней. Генетика гриппа определяется хозяином, а штаммы млекопитающих отбираются при прохождении через свинью. Если будет показано, что вирусу SARS-CoV-2, как и вирусу гриппа, требуется промежуточный хозяин, чтобы совершить переход от летучей мыши к человеку, то иммунизация этого хозяина может быть эффективной.
Стоит ли нам столкнуться с затяжной четвертой волной COVID-19 в начале падения?
Ранее в 2021 году казалось, что пандемия находится на грани контроля, но на смену ей пришла четвертая волна случаев COVID-19, с которой мы сейчас сталкиваемся. Ясно, что до тех пор, пока вакцинация населения остается неполной и не наблюдается явно эффективного социального дистанцирования и маскировки, мы, скорее всего, увидим больше волн.