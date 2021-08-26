Ведь тут не только можно найти все для комфортного отдыха, но и сэкономить неплохое количество средств. Поэтому неудивительно, что сюда отправляются на отдых те, кто желает как можно больше сэкономить денег, без потери качества на отдыхе. Но не секрет, даже город, имеющий высокую инфраструктуру, может надоесть, чего уж тогда говорить о Бердске.
Из-за чего, определенный процент туристов, насладившись всем, что может дать этот города, нередко задумывается о том, что находится рядом с Бердском? И если обратить внимание на карту, обнаружится, что этот город окружает немалое количество интересных мест.
Подробнее об интересных местах
Да, Новосибирская область не может особо похвастать наличием высокого уровня инфраструктуры. Но зато тут есть много интересных мест, способных удивить чистым воздухом и необычным ландшафтом. Так, например, многих туристов привлекает Барсуковая пещера, находящаяся недалеко от села Барсуково. Интересна она тем, что является на данный момент местом, где происходит ежегодно зимовка летучих мышей нескольких видов, в числе которых нередко оказывается и ночница Брандта.
Есть недалеко от Бердска, также Беловский водопад, Буготакские сопки, а также каменистая степь.