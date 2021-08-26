Почему следует посетить туристу Новосибирск

Прибыв в новый город, нередко задумываешься о том, чтоб посетить интересные места не только в самом городе, но и в его окрестностях. Ведь как сообщается https://ru.2markers.com/16186-5544, расстояние между этими городами, не такое и большое. Но что здесь можно увидеть, и вообще стоит ли отправляться в такое путешествие?
Для начала следует сказать, что если имеется в наличии свободный день, а все интересные места Бердска, оказались пересмотренными, то обязательно нужно побывать тогда в Новосибирске. Ведь тут действительно много всего интересного.
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Так, изюминкой и собственно основной достопримечательностью этого города, является театр оперы и балета. И интересен он не только внешними данными и размером, но и множеством тайн и историй, окутывающих на протяжении многих лет. Следующим по важности можно назвать зоопарк этого города. На данный момент он является одним из крупных в России, где присутствует больше половины животных, находящихся в кранной книге.
Кстати на территории зоопарка есть множество аттракционов и иных зон отдых, позволяющих весело проводить тут время взрослым и детям. Является этот город одним из немногих, где присутствует и большой музей железнодорожной техники.