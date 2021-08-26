Недосыпание провоцирует болезнь или болезнь вызывает бессоницу?
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Недосыпание провоцирует болезнь или болезнь вызывает бессоницу?

5:30:178/26/2021,Лизелотт ФрицФото: pixabay.com
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Недосыпание ведет к повышенному риску таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.

Исследовательскому сообществу необходимо больше знаний о связи между нарушениями сна и различными кардиометаболическими заболеваниями

В новом исследовании исследователи из Университета Лунда и Университета Упсалы увидели четкую связь между продолжительностью сна человека и количеством биомаркеров, связанных с кардиометаболическими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. «С более глубоким знанием реальных механизмов развития болезни возможности для более конкретного и целенаправленного лечения увеличиваются, - говорит Сельве Эльмстол, один из исследователей, стоящих за исследованием.

Предыдущие исследования показывают, что недосыпание ведет к повышенному риску таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. Во многих случаях исследователи подозревают, что именно заболевание вызывает нарушения сна, но также может быть, что недосыпание или слишком много сна способствует заболеванию человека, пишет medicalxpress.com.

Сложный узор

Исследовательскому сообществу необходимо больше знаний о связи между нарушениями сна и различными кардиометаболическими заболеваниями.

«Мы уже знаем, что в крови есть белки или биомаркеры, которые тесно связаны с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями. Это одно из первых исследований, в котором изучается взаимосвязь между биомаркерами и нарушениями сна, чтобы увидеть, есть ли связь. «Мы надеемся, что сможем предоставить информацию о возможных путях развития болезни», - говорит Сельве Эльмстол, профессор гериатрии и координатор области стратегических исследований (SRA) EpiHealth в Лундском университете.

Использует крупномасштабное исследование населения

В новом исследовании использовались данные SRA EpiHealth, ответственного за исследование населения 25 000 человек, проживающих в Мальмё и Уппсале, в возрастной группе 45–75 лет. Был проведен анализ хранящихся в биобанке образцов крови 2430 человек, ответивших на вопросы о своем сне. Около 90 процентов участников спали нормальную продолжительность, в то время как 8 процентов спали менее шести часов в сутки и 4 процента спали более девяти часов.

С помощью специально разработанной новой технологии теперь можно изучать множество белков в плазме крови одновременно. В ходе исследования было изучено 243 различных белка, связанных с кардиометаболическими заболеваниями. В ходе исследования были выделены пять белков - фоллистатин (FS), матриксная металлопептидаза 9 (MMP9), рецептор урокиназы (UPAR), адреномедуллин (ADM) и молекула повреждения почек (KIM) - представляющие U-образную связь с продолжительностью сна. Уровни биомаркеров были высокими у субъектов с короткой продолжительностью сна, но снижались во время нормального сна, снова увеличиваясь у тех, кто спал более девяти часов. Кривая выглядит как U при отображении данных.

Долгосрочное исследование

Ранее исследователи обнаружили связь между белками MMP9, FS и UPAR и воспалительной активностью в сердце. Биомаркер KIM связан с функцией сердца, а белок ADM - с апноэ во сне и риском инфаркта миокарда.

«Результаты нашего поперечного исследования хорошо согласуются с выводами из предыдущих публикаций. У нас есть кандидаты, которые могут объяснить возможные механизмы развития различных кардиометаболических заболеваний, но нам необходимо подтвердить это в других лонгитюдных исследованиях и проверить, развиваются ли у людей заболевание. в точках повторного измерения", - говорит Зельве Эльмстол и продолжает:

«Ответственны ли нарушения сна за изменение белковых маркеров? Что такое курица, а какая яйцо? Вероятно, это не один механизм, а несколько механизмов, которые способствуют развитию болезни».

К чему это исследование приведет в будущем?

«Это пример сотрудничества между исследователями из Университета Лунда и Университета Упсалы, которое в первую очередь сосредоточено на понимании механизмов, которые приводят к развитию заболеваний. Но я надеюсь, что в будущем это может быть частью разработки более эффективных методов лечения и новые мишени для наркотиков".

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