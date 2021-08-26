Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в одинаковых нарядах смеются во время шоппинга
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в одинаковых нарядах смеются во время шоппинга

5:00:188/26/2021,Nate DayФото: BACKGRID
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Ранее в тот же день Аффлек был замечен в магазине вместе со своей матерью, просматривая кольца и другие украшения в ювелирном магазине Tiffany & Co. в Лос-Анджелесе.

Хорошо одетый дуэт Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в одинаковых нарядах вместе идут за покупками в торговый центр Westfield в Лос-Анджелесе

В начале этого года певец "Let's Get Loud" и звезда "Лиги справедливости" возродили свои отношения. Отношение Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набирают обороты.

Пара была замечена в Лос-Анджелесе во вторник, наслаждаясь компанией друг друга, а в какой-то момент была замечена вместе, смеясь.

52-летняя Лопес и 49-летний Аффлек мило надели одинаковые наряды на прогулку, пишет foxnews.com.

На актрисе "Хастлерс" была черная майка, заправленная в черно-белую юбка с тонким черным поясом. Свой ансамбль она дополнила золотыми серьгами и браслетами, темными солнцезащитными очками, простыми черными туфлями на каблуке и подходящей сумочкой.
Со своей стороны, Аффлек выглядел резким в черной пуговице вниз с узкими черными джинсами и подходящей обувью.
Похоже, актер улучшил свой стиль с тех пор, как возобновил отношения с иконой моды, поскольку раньше его часто видели в простых, если не сказать несовместимых, нарядах.

Актер "Арго" недавно был замечен в кроссовках Hermes за 800 долларов, согласно фотографиям, полученным Daily Mail.
Его более свежие наряды - это шаг вперед по сравнению с нарядами, которые делали его предметом интернет-мемов в прошлом.

Ранее в тот же день Аффлек был замечен в магазине вместе со своей матерью, просматривая кольца и другие украшения в ювелирном магазине Tiffany & Co. в Лос-Анджелесе.

Это наблюдение заставило фанатов задуматься, не собираются ли Аффлек и Дженнифер Лопес по пути помолвки во второй раз.

Однако Fox News рассказали, что режиссер-актер и его семья не только прошли мимо многих других магазинов в торговом центре Century City, но также посмотрели другие предметы в ювелирном магазине.
Источник добавил, что трио, состоящее из Аффлека, его матери и его сына Сэмюэля, просто подышало свежим воздухом в торговом центре под открытым небом.
Поп-звезда и обладатель Оскара ранее состояли в отношениях с 2002 по 2004 год и какое-то время были помолвлены. Конец их отношений был приписан интенсивному вниманию СМИ к этим двоим, и они оба говорили об этом в интервью с момента разрыва.

Они возродили свои отношения после того, как Лопес рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, с которым она начала встречаться в 2017 году, прежде чем расстаться в начале этого года.

Последние отношения Аффлека перед певицей "Let's Get Loud" были с актрисой Аной де Армас, с которой он встречался около года, прежде чем они разошлись в начале 2021 года.

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