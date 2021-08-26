Черные дыры раскрыли тайну Вселенной

Ученые могут быть на пороге крупного астрономического прорыва, поскольку охота за черными дырами нового типа обещает разгадать одну из самых больших загадок Вселенной.
Сверхмассивные черные дыры находятся практически в каждом уголке Вселенной, в центре большинства галактик. Стрелец A * - ближайший к нам чудовище черной дыры, обнаруженный примерно в 26 000 световых лет от нас в центре Млечного Пути. Астрономы совершенно уверены, что эти черные дыры, которые в миллионы или миллиарды раз тяжелее нашего Солнца, образовались вскоре после Большого взрыва.
Несмотря на все, что мы знаем о них, эти массивные гравитационные колодцы по-прежнему окутаны тайной, пишет express.co.uk.
Ученые не уверены, как они возникли и почему они так отличаются от звездных черных дыр, которые весят всего от 10 до 24 раз больше, чем Солнце.
Но недавние достижения в области разработки радиотелескопов могут приблизить нас на один шаг к разгадке этой загадки.
И все сводится к открытию так называемых черных дыр с прямым коллапсом (DCBH).
Предыдущие теории о создании сверхмассивных черных дыр предполагали, что гигантские звезды, родившиеся на ранних этапах существования Вселенной, коллапсируют в большую черную дыру, а затем набухают в массе за счет потребления звездных газов и столкновения с другими черными дырами.
Компьютерное моделирование предполагает, что этот процесс слишком затянут и не может объяснить наличие черных дыр, которые существуют уже 11 миллиардов лет - почти столько же, сколько сама Вселенная.
Альтернативная теория предполагает, что сверхмассивные черные дыры просто родились прямо в центре протогалактических дисков.
По мере охлаждения звездное вещество могло бы схлопнуться под собственным весом и быстро разрастаться до сверхмассивных размеров.
Ученым еще предстоит найти прямые доказательства в поддержку теории прямого коллапса черной дыры, но у них есть довольно хорошее представление о том, на что следует обращать внимание.
Черные дыры невероятно трудно обнаружить, поскольку они улавливают весь свет, падающий за их горизонт событий.
Однако астрономы могут обнаружить мощные радиационные сигнатуры, связанные со звездным веществом, окружающим сток черной дыры.
В случае сверхмассивных черных дыр это гигантские кольца из перегретого материала, которые выбрасывают релятивистские струи с полюсов черной дыры - потоки раскаленной плазмы, которые устремляются в космос .
Эти плазменные струи имеют отчетливую радиосигнал, которую астрономы могут обнаружить и проследить до черной дыры.
В случае прямого коллапса черных дыр астрономы ожидают найти аналогичные джеты.
Учитывая, что сверхмассивные черные дыры настолько древние, продолжающееся расширение Вселенной буквально растянуло бы струи к красному концу светового спектра.
Американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил этот процесс в 1929 году, когда он заметил, что почти все галактики, кажется, удаляются от нас - прямое свидетельство постоянного расширения Вселенной.
Теперь, когда у ученых есть хорошее представление о том, на что следует обращать внимание, будущие миссии, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), могут отточить эти черные дыры с прямым коллапсом.
Ожидается, что телескоп НАСА, который придет на смену телескопу Хаббла, будет запущен в конце этого года, хотя этот проект уже страдает из-за многолетних задержек.
Согласно отчету в Universe Today, ученым также может повезти в обнаружении этих самолетов с красным смещением, используя NgVLA или Очень большую решетку следующего поколения.
Предлагаемая установка является проектом, разрабатываемым Национальной радиоастрономической обсерваторией США (NRAO).
Другой предлагаемый объект, построенный в Австралии и Южной Африке, массив квадратных километров (SKA), также может помочь раскрыть эту космическую тайну.
Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году, ученые теоретически доказали теорию прямого коллапса.
Теперь им нужно заполучить инструменты, которые могут их обнаружить.