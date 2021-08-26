Тихон Страстной принес настоящую жару в Бердск 26 августа

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Народный праздник Тихон Страстной отмечается 26 августа 2021 года.
Традиции и обрядыНародный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной».
Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, беснования, уныния (что является одним из смертных грехов).
26 августа проводили в наведении порядка и проветривании в погребе и сарае, перед тем, как туда будет положен урожай. Проверяли, не образовалась ли где плесень или гниль. Не забывали и про избу. Обходили дом с иконой в руках. В сенцах читали заговоры от дурного слова, глаза и чтобы отвадить со двора нечистую силу.