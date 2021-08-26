Тихон Страстной принес настоящую жару в Бердск 26 августа
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Тихон Страстной принес настоящую жару в Бердск 26 августа

6:20:578/26/2021Фото: pixabay
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Днем 26 августа - небольшая облачность, без осадков.

Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной»
Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной»

26 августа в Бердске ночью ожидается погода без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +14, +16 С.

Днем 26 августа - небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +28, +30 С.

Ветер восточный 2-7 м/с.

27 августа +27 +29.

Народный праздник Тихон Страстной отмечается 26 августа 2021 года.

Традиции и обряды

Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной».

Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, беснования, уныния (что является одним из смертных грехов).

26 августа проводили в наведении порядка и проветривании в погребе и сарае, перед тем, как туда будет положен урожай. Проверяли, не образовалась ли где плесень или гниль. Не забывали и про избу. Обходили дом с иконой в руках. В сенцах читали заговоры от дурного слова, глаза и чтобы отвадить со двора нечистую силу.

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