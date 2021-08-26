Мощный геомагнитный шторм бушует третий день: какой будет магнитная буря 26 августа 2021 года
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Мощный геомагнитный шторм бушует третий день: какой будет магнитная буря 26 августа 2021 года

5:45:388/26/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Наталья: С утра напичкались, а толку мало, трясёт, давление скачет, голова дурная.

Главный удар начнется с полночи, усилится в 3 часа ночи по Москве
Главный удар начнется с полночи, усилится в 3 часа ночи по Москве

Сегодня, 26 августа, продолжит бушевать геомагнитный шторм. И уже эта напасть длится уже третий день.
Но теперь настал самый сложный день. Магнитная буря будет испускать удары в течение 24 часов.
Главный удар начнется с полночи, усилится в 3 часа ночи по Москве (по Новосибирскому в 7 утра), далее с 18.00 и до 21.00 по Москве будет очень сильные магнитные колебания (по Новосибирскому с 22.00 и до 1 часу ночи). В промежутках между этими пиками тоже будут геоудары, но чуть слабее.

Как прожили второй день космического шторма метеопаты?
Наталья:
С утра напичкались, а толку мало, трясёт, давление скачет, голова дурная.
Мария:
Тоже самое... И шатает с сердцебиением...
Слава:
Голова дурная. Тошнота, слабость, телефон чудит - знаки препинания не открываются.
Люба:
День начался просто ужасно - ни сидеть, ни лежать...всё тяжело.

Как прожить метеозависимым людям магнитный солнечный шторм?
- Постарайтесь с утра не настраивать себя на головную боль.
-Измерьте давление, выпейте регулирующую показатель таблетку, которую назначил врач.
-Примите контрастный душ.
-Делайте все размеренно и по тому алгоритму, к которому привыкли.
-На работе, если будет очень плохое самочувствии и вас не могут отпустить домой, старайтесь делать работу, которая не требует высокой концентрации.
- Пейте больше воды, заварите травяной чай.
- Выходите на свежий воздух, но не гуляйте под палящим солнцем.
- При мигрени ложитесь в темную комнату и постарайтесь не зацикливаться мыслями на ужасной боли.

Берегите себя! Нам нужны силы на три дня адских магнитных бурь.

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