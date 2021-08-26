«Сущий ад»: афганские беженцы в месте эвакуации США пребывают в окружении «крыс, мочи и рвоты»
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«Сущий ад»: афганские беженцы в месте эвакуации США пребывают в окружении «крыс, мочи и рвоты»

10:06:538/26/2021,ЛЮК ХОКЕРФото: pixabay.com
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За последние 10 дней из Афганистана было вывезено более 50 000 беженцев. Государственный департамент США сообщил, что США установили более 100 туалетов на базе в Катаре и предлагают беженцам трехразовое питание.

Департамент добавил, что его цель - переселить беженцев с баз временного размещения в течение нескольких дней после прибытия

Согласно просочившимся документам, пункт эвакуации афганцев, спасающихся бегством от талибов, был описан теми, кто находился на земле, как «сущий ад».
Тысячи уязвимых беженцев были спасены американскими войсками из Афганистана и отправлены на военные базы в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Согласно сообщениям, у США есть возможность разместить около 10 000 человек на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, но многие из них оказались в ужасных условиях, ожидая перевода.

В пятницу специальный агент Центрального командования США по надзору Колин Салливан направил серию изобличающих сообщений официальным лицам Госдепартамента США и Пентагона, пишет express.co.uk.

Сообщения под темой «Ужасные условия в Дохе» были доставлены в тот же день, рейсы  были временно приостановлены из-за проблем с пропускной способностью.

В одной заметке, опубликованной на американском веб-сайте Axios, это место описано как место, где «полы покрыты мусором, мочой, фекалиями, пролитой жидкостью и рвотой».
Другое внутреннее сообщение гласило: «Обновление ангара. Теперь у них проблема с крысами».

В третьей заметке добавлено: «Прилетел еще один рейс, и нет ресурсов для решения проблемы санитарии.

«Эти люди живут в кошмаре».

Специальный агент по надзору Салливан настаивал, что он не «преуменьшает значение условий в Кабуле» или обстоятельств, от которых «убегают афганцы».
Но отметил, что «нынешние условия в Дохе - наши собственные дела».

Генерал-майор Хэнк Тейлор выступил во вторник, чтобы обсудить ситуацию в Аль-Удейде.

Он сказал, что Пентагон «сосредоточен на наращивании потенциала» для размещения баз по всему миру.

Он добавил: «Мы стремимся делать больше и продолжать расширять и улучшать наши объекты - от добавления укрытий до дополнительных санитарных помещений, станций для мытья рук, рефрижераторов, обеспечения холодной водой и соответствующей едой, и мы работаем с нашими партнеров, чтобы увеличить этот потенциал».

Государственный департамент США сообщил, что США установили более 100 туалетов на базе в Катаре и предлагают беженцам трехразовое питание.
В заявлении департамента говорится, что оно «быстро работает над устранением узких мест и увеличивает количество консульского персонала в Катаре, помимо ускорения манифестации, чтобы облегчить текущие условия».

Пресс-секретарь добавил: «Государственный департамент и министерство обороны невероятно тесно координируют свои действия на всех уровнях, наряду с остальными межведомственными структурами, чтобы вывести эти транзитные пункты и обеспечить их безопасность и наличие соответствующих условий для временно находящихся размещен.

«Мы также тесно сотрудничали, чтобы решать проблемы по мере их возникновения и улучшать условия, когда мы узнаем о проблемах».

Департамент добавил, что его цель - переселить беженцев с баз временного размещения в течение нескольких дней после прибытия.
США направили более 5000 военнослужащих для содействия усилиям по эвакуации из аэропорта Кабула до крайнего срока 31 августа.

За последние 10 дней из Афганистана было вывезено более 50 000 беженцев.

Президент США Джо Байден присутствовал сегодня на виртуальной встрече с лидерами G7 и отказался сохранить военное присутствие на местах сверх установленного срока.

После встречи его пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что США «в настоящее время завершают работу до 31 августа».

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