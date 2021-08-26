Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 августа 2021 в России и мире

7:40:288/26/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 26 августа 2021 года.

собака
День собак отмечается 26 августа

Праздники 26 августа

• Праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)
• День привлечения удачи (Make Your Own Luck Day)
• Праздник тринадцатой кошки
• Праздник иконы Божией Матери «Страстная»
• День устраивания секретиков
• Праздник иконы Божией Матери Минская
• День музыкальной йоги (Musical Yoga Day)
• День признания независимости Абхазии и Южной Осетии
• Международный день актёра (Dia Internacional del Actor)
• День собак (National Dog Day) - США
• День туалетной бумаги (National Toilet Paper Day) - США
• День вишнёвого мороженого (National Cherry Popsicle Day) - США
• День бургера (National Burger Day) - Великобритания
• День равноправия женщин (Women`s Equality Day) - США
• «Задумчивый» Четверг (Thoughtful Thursday) - США
• День трудящихся (Employee Day) - Иран
• День солидарности (National Day of Solidarity) - Аргентина
• День женщин-вебмастеров (National WebMistress Day) - США
• День героев красного флага, День гереро (Herero Day) - Намибия
• День покаяния (Repentance Day) - Папуа—Новая Гвинея
• Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона
• Тихон Страстной (Максим Исповедник)

Важные события

1382 Тохтамыш захватил Москву.
1723 в Петергофе пущен комплекс фонтанов.
1735 русская армия впервые в истории вышла к Рейну.
1801 Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
1858 отправлена первая новость телеграфом.
1877 одержана победа на Шипке.
1895 на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.
1918 в России большевиками национализированы театры.
1927 Владимир Маяковский из Ялты сообщил телеграфом в Москву название законченной им поэмы «Хорошо!».
1957 ТАСС сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
1972 в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Спортивные состязания омрачил террористический акт против израильских спортсменов.
1999 Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43.18 секунды.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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