Какой сегодня церковный праздник 26 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 августаУспенский пост 13 день
Отдание праздника Преображения Господня
Преподобного Максима Исповедника
Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского
Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
Народные праздники
Тихон Страстной
Этот народный праздник посвящен преставлению и второму обретению мощей Воронежского епископа Тихона. Также в этот день почитают икону Божией Матери «Страстную».
В народе святого Тихона считают спасителем от депрессии, беснования, уныния. В этот день к нему обращаются с молитвами.
В этот срок принято наводить порядок в погребах и сараях, перед тем как заполнить их собранным урожаем.
Уханье совы на протяжении всей ночи сулит скорую перемену погоды.
Приметы
- Сова кричит всю ночь – погода изменится
- Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая погода устанавливается надолго.
- Если день выдался жарким – зима будет холодной.
- За окном холодно – к мягкой и теплой зиме.
- Дождь предвещает зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.
Источник: my-calend