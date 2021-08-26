Чудеса иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»: главная молитва и о чем просить Богоматерь

Одну из самых почитаемых и чудотворных икон, некоторые списки с которой чудесным образом мироточат - икону Божией Матери Семистрельная или Умягчение злых сердец - празднуют сегодня в церкви.
Это изображение Богородицы является уникальным в своем роде - она написана без младенца Иисуса, в ее грудь вонзились семь мечей, а руки смиренно сложены в молитве. Глаза Богородицы полны болью - автор иконы хотел показать всю полноту ее боли от страданий за мучения сына, когда его распинали на кресте. Есть еще мнение, что эти мечи означают все смертные грехи человечества, которые она видит в сердцах людей и ей это причиняет боль.
Обретение этой иконы уже само по себе чудо - она была написана на одной из досок, которая заменяла ступеньку лестницы на храмовую колокольню - по ней все ходили и в грязь и в дождь. Это было в Вологодских землях. Во сне она явилась к одному крестьянину и попросила убрать ее оттуда. Крестьянин был хромым и больным - он долго уговаривал работника колокольни пустить его наверх и его все же пустили. Он нашел эту досточку и отнес ее священнику церкви. Ее с почестями отмыли и почистили и повесили в храме.
Икона исцелила этого мужчину от хромоты. Затем спасла все население Вологодчины от страшной эпидемии холеры. Самая первая икона утрачена, но знаменитый список с нее сегодня хранится в московском храме на Девичьем поле - этот список является мироточивым.
Неоднократно она являла чудеса спасения семей от распада, примирения людей, излечения, избавления от зла, об излечении от заболеваний - как телесных, так и душевных. Часто ее вешают в доме напротив входа в квартиру - считается, что она защищает дом от посещения злых людей. Рекомендуют ее иметь в своем домашнем иконостасе.