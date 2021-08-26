"Они были соседями": Показываем фото квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени

Опубликованы фотографии квартиры, в которой жил предполагаемый убийца 8-летей Насти Муравьевой в Тюмени. Напомним, тело девочки нашли у озера в камышах 19 августа. Ее поиски длились полтора месяца. Как выяснилось, квартиру выставили на продажу с июня 2021 года. URA.RU нашло фотографии жилья, их подлинность агентству подтвердили бывшие собственники.
- Весной мы продали квартиру, новая хозяйка ее сдавала, — рассказали экс-владельцы квартиры, где жил преступник.
Квартира площадью 30,6 квадратных метров находится в доме по улице Судостроителей. Он соседствует с домом, в котором жила убитая девочка.
- Хорошая квартира, со совмещенным санузлом, счетчики на холодную и горячую воду. Кухня вынесена на балкон. Открытый двор, детская площадка. Прекрасно развитый район с удобной транспортной развязкой. Рядом с домом река Тура, — так квартира описывается в базе риэлтерского агентства. Продают ее за 1,85 млн рублей.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пропавшую в Тюмени 30 июня девочку искали всем городом, а она уже была мертва в это время. Об этом стало известно после задержания подозреваемого в убийстве ребенка.
Задержанный недолгое время работал в правоохранительных органах. Во время мероприятий с подозреваемым и обыском в арендованной квартире собрались местные жители, который требовали показать лицо подозреваемого.
По данным СМИ, задержанный изготавливал мебель, к суду ранее не привлекался. Известно, что он жил в пансионате, куда ходила Настя, чтобы воспользоваться Wi-Fi.
В Тюмени исчезновение ребенка 30 июня потрясло весь город, люди искали девочку, найти ее тело удалось лишь 19 августа.
Ребенок был задушен, ее нашли перетянутой электрическим проводом. В городе проходит расследование исчезновения еще 8 детей, который начали происходить с 1997 года. Тела пятерых пропавших ранее не найдены до сих пор.