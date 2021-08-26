"Они были соседями": Показываем фото квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени
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"Они были соседями": Показываем фото квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени

8:53:198/26/2021Фото: metrika.com
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Квартира площадью 30,6 квадратных метров находится в доме по улице Судостроителей. Он соседствует с домом, в котором жила убитая девочка.

Предполагаемый убийца жил рядом с жертвой
Предполагаемый убийца жил рядом с жертвой

Опубликованы фотографии квартиры, в которой жил предполагаемый убийца 8-летей Насти Муравьевой в Тюмени. Напомним, тело девочки нашли у озера в камышах 19 августа. Ее поиски длились полтора месяца. Как выяснилось, квартиру выставили на продажу с июня 2021 года. URA.RU нашло фотографии жилья, их подлинность агентству подтвердили бывшие собственники.

- Весной мы продали квартиру, новая хозяйка ее сдавала, — рассказали экс-владельцы квартиры, где жил преступник.

Квартира площадью 30,6 квадратных метров находится в доме по улице Судостроителей. Он соседствует с домом, в котором жила убитая девочка.

- Хорошая квартира, со совмещенным санузлом, счетчики на холодную и горячую воду. Кухня вынесена на балкон. Открытый двор, детская площадка. Прекрасно развитый район с удобной транспортной развязкой. Рядом с домом река Тура, — так квартира описывается в базе риэлтерского агентства. Продают ее за 1,85 млн рублей.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пропавшую в Тюмени 30 июня девочку искали всем городом, а она уже была мертва в это время. Об этом стало известно после задержания подозреваемого в убийстве ребенка.

Задержанный недолгое время работал в правоохранительных органах. Во время мероприятий с подозреваемым и обыском в арендованной квартире собрались местные жители, который требовали показать лицо подозреваемого.

По данным СМИ, задержанный изготавливал мебель, к суду ранее не привлекался. Известно, что он жил в пансионате, куда ходила Настя, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

В Тюмени исчезновение ребенка 30 июня потрясло весь город, люди искали девочку, найти ее тело удалось лишь 19 августа.

Ребенок был задушен, ее нашли перетянутой электрическим проводом. В городе проходит расследование исчезновения еще 8 детей, который начали происходить с 1997 года. Тела пятерых пропавших ранее не найдены до сих пор.

Квартира выставлена на продажу

Квартира выставлена на продажу

Квартира выставлена на продажу

Квартира выставлена на продажу

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квартираубийцаНастя Муравьева
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