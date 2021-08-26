Таксистами и поварами оказались задержанные террористы в Новосибирске
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Таксистами и поварами оказались задержанные террористы в Новосибирске

9:53:038/26/2021Фото: pixabay.com
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Возраст задержанных варьируется от 20 до 32 лет.

25 августа в разных частях России задержали 31 члена запрещённой в стране террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали 17 иностранцев, которые вербовали местных жителей в члены запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Как рассказали в УФСБ по Новосибирской области, задержанные работали в общепите и водителями такси.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 25 августа в регионах России задержали 31 члена запрещённой в стране террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Из них 17 иностранцев были пойманы в Новосибирской области. Они вербовали и перенаправляли местных жителей в зоны боевых действий в Серии. Кроме того, члены ячейки организовали сбор денег на нужды боевиков.

В Новосибирской области на четверых задержанных из 17 завели уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности. Членам террористической организации грозит до 15 лет лишения свободы.

Ещё 13 человек задержаны в административном порядке, их планируют выдворить за пределы России и передать иностранным партнёрам. Как рассказали в региональном УФСБ, задержанные работали в общепите и такси.

Возраст задержанных варьируется от 20 до 32 лет. У одного из них полиция нашла переписку с террористами, в мае 2021 года он пожертвовал боевикам 7 800 рублей.

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