В квартире убийцы 8-летней Насти Муравьевой проходят обыски. Смотрите видео из Тюмени
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В квартире убийцы 8-летней Насти Муравьевой проходят обыски. Смотрите видео из Тюмени

9:54:478/26/2021Фото: скриншот t.me/ENews112
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После получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение по вине преступника.

Обыски в общежитии


Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени отказался проходить полиграф. Как стало известно, предполагаемого убийцу задержали на 48 часов, сейчас его допрашивают следователи. Пока есть только косвенные доказательства вины мужчины, после получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Обыски в общежитии, где проживал 40-летний задержанный, завершены. Сотрудники вынесли из квартиры вещи. В это время жители Тюмени окружили подъезд дома. Люди были шокированы новостью о том, что девочка жестоко убита.

Видео t.me/ENews112:



Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Опубликованы фотографии квартиры, в которой жил предполагаемый убийца 8-летей Насти Муравьевой в Тюмени. Напомним, тело девочки нашли у озера в камышах 19 августа. Ее поиски длились полтора месяца. Как выяснилось, квартиру выставили на продажу с июня 2021 года. Нашлись фотографии жилья, их подлинность подтвердили бывшие собственники.

- Весной мы продали квартиру, новая хозяйка ее сдавала, — рассказали экс-владельцы квартиры, где жил преступник.

Квартира площадью 30,6 квадратных метров находится в доме по улице Судостроителей. Он соседствует с домом, в котором жила убитая девочка.

По данным СМИ, задержанный изготавливал мебель, к суду ранее не привлекался. Известно, что он жил в пансионате, куда ходила Настя, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

В Тюмени исчезновение ребенка 30 июня потрясло весь город, люди искали девочку, найти ее тело удалось лишь 19 августа.

Ребенок был задушен, ее нашли перетянутой электрическим проводом. В городе проходит расследование исчезновения еще 8 детей, который начали происходить с 1997 года. Тела пятерых пропавших ранее не найдены до сих пор.
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