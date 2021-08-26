Микроавтобус с пассажирами вылетел на встречку в Новосибирске: Четверо госпитализированы после удара с грузовиком

26 августа около 1.26 на Гусинобродском шоссе у дома №2 по ул. Зеленодолинской произошло столкновение трансферного микроавтобуса Форд Транзит, двигавшегося со стороны г. Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево. В автобусе находились 10 пассажиров и багаж. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выполнив действие дорожного знака "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес", двигавшимся в г. Кемерово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия 6 пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы 4. Характер травм и личности пострадавших устанавливаются. Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.