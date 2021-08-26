"Наш дом рушится на глазах": Мерзнут зимой и тонут в лужах летом жители 5-этажки по ул. Советской в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась местная жительница Валентина, которая проживает в доме №81 по улице Советской. Она рассказала, что дом рушится на глазах у жильцов, а двор затапливает во время дождя. Деньги, которые берут с людей за дополнительные работы, уходят непонятно куда, потому что ситуация не меняется.
- Наш дом старый, рушится на глазах. Мы платим за капитальный ремонт, но ничего не делается. В этом году с нас взяли деньги за дополнительные работы, чтобы сделать ливневку, так как двор затапливает. Мы просто не можем выйти, потому что стоят лужи. Вся вода бежит под угол дома, - говорит она в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 26 августа.
Бердчанка объяснила, что старшего по дому у них нет. Ранее к жильцам приезжал представитель управляющей компании «Альтернатива», но только развел руками и пообещал организовать собрание, чтобы решить этот вопрос.
- Мы подождали лето, но до сих пор ничего не сделано. Когда приезжали специалисты, только вырыли канаву. Сейчас там большая дырка, а вода стекает под угол дома и на дорогу. Ливневки как таковой нет. Нам сказали, что не могут найти подрядчиков. Была смета на 120 тысяч рублей на ливневку. На деле привезли маленькую кучку глины и гравия, трубы были бесплатные. Женщина-соседка позвонила и узнала, сколько всё это стоит. Мы насчитали 60 тысяч вместо 120. Когда начали это выяснять, все исчезли, - рассказала бердчанка.
Валентина добавила, что на 2 и 3 этаже в угловых квартирах разбухли и не закрываются межкомнатные двери. Зимой очень холодно. Жители писали заявления, но ремонтировать дом на ул. Советской пока никто не собирается.
- Видимо, на счету дома есть какие-то деньги. И есть то, что мы платим. Но наш дом нигде не внесен в список на проведение ремонта. Сейчас будут ливни, холода. И опять все будут мерзнуть, а вода будет бежать под дом, - отмечает жительница Бердска.
Редакция обратилась в администрацию города за комментарием.
- Собственникам нужно обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Так как это частная собственность, ей владеют жители, они нанимают УК, чтобы она решала такие вопросы. К нам никто не обращался. Если управляющая компания не справляется, можно обратиться в муниципалитет. Готов принять УК, чтобы выслушать её и помочь найти подрядчика. Мы оказываем полноценное содействие в этом вопросе, - сказал заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 26 августа.
В управляющей компании "Альтернатива" в свою очередь высказали другое мнение.
- Что касается того, что жители мерзнут. Замеры температуры показали низкое значение в квартирах только до Нового года. Штукатурка отваливается, потому что дом старый. Ремонт должен проводиться по решению собрания собственников. Должно быть соответствующее финансирование. Жителям нужно организовать собрание, составить смету на ремонт фасада дома. Это совместная работа. До настоящего момента таких обращений на ремонт фасада мне не поступало. Ливневку мы начали делать весной. Жители запретили её делать. По неизвестным для меня причинам, - поделился в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» директор УК «Альтернатива» Владимир Рак.