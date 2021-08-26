Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии ковида осенью и обеспечить меры реагирования
По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но смертность все еще остается на высоком уровне.
- Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее, — сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших в мире стабилизировалась .
- Но эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей, — заключил он.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что коронавирус станет эндемическим для Индии заболеванием. По ее словам, государство вступило в стадию «эндемичности», когда передача заболевания характерна только для определенных районов страны.
14 августа в ВОЗ сообщили, что во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно этот тренд заметен в странах с высокими показателями вакцинации населения.