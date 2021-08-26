Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021

2:27:328/26/2021Фото: pixabay.com
0

14 августа в ВОЗ сообщили, что во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей.

COVID-19, коронавирус, вакцина, антитела
Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее
Сюжет: Третья волна коронавируса
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августа

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августаУ россиян «разрывает легкие» из-за коронавируса, заявила врачЕщё 630 новости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии ковида осенью и обеспечить меры реагирования

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но смертность все еще остается на высоком уровне.
- Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее, — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших в мире стабилизировалась .
- Но эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей, — заключил он.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что коронавирус станет эндемическим для Индии заболеванием. По ее словам, государство вступило в стадию «эндемичности», когда передача заболевания характерна только для определенных районов страны.

14 августа в ВОЗ сообщили, что во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно этот тренд заметен в странах с высокими показателями вакцинации населения.

"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Звезды, чья карьера разрушена из-за алкаголя
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Депутат-миллиардер РФ убил жителя Камчатки: что произошло
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Судья с Украины одной фразой объяснила провал России на ОИ
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Кому выплатят десять тысяч рублей единоразово
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовы к новой "волне" коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021
2:27:32 8/26/2021
Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021
Быстрыкин потребовал доложить о деле по избиению сына певца Стаса Пьехи
2:27:23 8/26/2021
Быстрыкин потребовал доложить о деле по избиению сына певца Стаса Пьехи
БердскШесть кандидатов на выборы в Совет депутатов Бердска сняли законно
2:14:07 8/26/2021
Шесть кандидатов на выборы в Совет депутатов Бердска сняли законно
Путин разрешил чиновникам с двойным гражданством работать в госслужбе при «невозможности» отказаться от него
2:11:23 8/26/2021
Путин разрешил чиновникам с двойным гражданством работать в госслужбе при «невозможности» отказаться от него
Как медикам досрочно оформляется пенсия, объяснил ПФР
1:56:02 8/26/2021
Как медикам досрочно оформляется пенсия, объяснил ПФР
БердскШкола иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!
1:48:13 8/26/2021
Школа иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августа
1:40:26 8/26/2021
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августа
ДНК-экспертиза подтвердила вину задержанного мужчины в убийстве 8-летней Насти Муравьевой
1:39:34 8/26/2021
ДНК-экспертиза подтвердила вину задержанного мужчины в убийстве 8-летней Насти Муравьевой
Что должен сделать каждый верующий в Отдание праздника Преображения Господня 26 августа? Важные традиции светлого дня
1:20:21 8/26/2021
Что должен сделать каждый верующий в Отдание праздника Преображения Господня 26 августа? Важные традиции светлого дня
БердскВодителя подъемника-стрелы убило током в Бердском лесхозе. Его обугленное тело проливают пожарные - фото с места трагедии
1:07:41 8/26/2021
Водителя подъемника-стрелы убило током в Бердском лесхозе. Его обугленное тело проливают пожарные - фото с места трагедии