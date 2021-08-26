Можно ли пить вино и что обязательно кушать на отдание Преображения Господня 26 августа 2021 года
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Можно ли пить вино и что обязательно кушать на отдание Преображения Господня 26 августа 2021 года

12:20:178/26/2021Фото: LIGA.net
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У многих верующих возникает вопрос, есть ли сегодня послабление в питании, раз праздник посвящён Преображению Господню.

Преображение Господне
Попразднство Преображения длилось 7 дней

Включительно до 27 августа у православных продолжается период строгого Успенского поста. Все мы знаем, что 19 августа в великий двунадесятый праздник Преображения Господня церковь предоставляла мирянам послабление в правилах Успенского поста - на какой бы день ни выпадал этот праздник, в него разрешается к праздничному столу готовить рыбные блюда и морепродукты, а также подавать небольшое количество красного церковного вина.

Сам праздник Преображения отмечается очень широко, а потому у него есть целых 7 дней для его осознания празднуемых событий. Они называются днями попразднства. Длятся они ровно до 26 августа, а значит сегодня отмечается прощание с этим праздником, по церковного называемому Отданием.

У многих верующих возникает вопрос, есть ли сегодня послабление в питании, раз праздник посвящён Преображению Господню. Священнослужители отвечают, что дни попразднства предоставлены людям для того, чтобы они могли в полной мере осознать суть происходящих празднуемых событий и попробовали преобразиться сами духовно.

Однако этот день не является великим праздником - послабление в питании на него не существует. 26 августа 2021 года выпадает на четверг, а значит по правилам Успенского поста, сегодня разрешается готовить себе горячие блюда без добавления растительного масла.

Рыба и вино сегодня запрещены, как и другие продукты животного происхождения, запрещённые в пост. Сегодня можно варить кашу, постные супы , запекать и тушить в собственном соку овощи. Не запрещаются фрукты, ягоды, орехи , а также консервированная продукция из овощей, в процессе приготовления которой не использовалась растительное масло.

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