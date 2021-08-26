Шесть кандидатов на выборы в Совет депутатов Бердска сняли законно

Городской суд Бердска рассмотрел жалобы кандидатов-самовыдвиженцев Ильи Пуховского, Михаила Рязанцева, Вячеслава Якименко, Ольги Нечаевой, Кирилла Левченко, Сергея Косова. Суд оставил их без удовлетворения.
Напомним, избирком не допустил этих кандидатов до выборов на основании писем из Минюста РФ. Тогда они обратились с иском к окружным избирательным комиссиям в суд. Иски оставили без удовлетворения. Тогда кандидаты подали апелляцию в областной суд.
- Апелляционными определениями Новосибирского областного суда от 19 августа 2021 года и 23 августа 2021 года жалобы административных истцов на решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований оставлены без изменения. Решения Бердского городского суда вступили в законную силу, - сообщили в суде.
Напомним, выборы в Бердске пройдут с 17 по 19 сентября.