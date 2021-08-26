26 августа - Тихонов день: почему обязательно нужно обойти дом с иконой по народным приметам

26 августа ежегодно в церкви осуществляется празднование иконы богородицы Семистрельная или Умягчение злых сердец. А также отмечается день памяти чудотворца Тихона, преподобного. В народе день называли Тихонов день или Тихон Страстной. По народным многовековым наблюдениям сложились свои традиции проведения этого дня так, чтобы защитить свой дом от неприятностей и навлечь на себя беды.
В Тихонов день строго нельзя было посещать лес и работать в огороде. Сегодня опасались разгула нечисти и всячески старались от нее защититься. Наши предки верили, что сегодня из леса и с земли огорода можно занести в дом нечистую силу - от нее будут и болезни и беды и неприятности. А потому сегодня для людей было два главных дела.
Во-первых сегодня полагалось навести порядок и чистоту, а также выбросить весь мусор из всех помещений, которые находились во дворе. Это был не только дом, но также и все сараи, хранилища, погреба и повети. К концу лета полагалось навести там порядок, сложить все инструменты, приготовить хранилища для зерна. Выбрасывали весь хлам и мусор, помещение тщательно проветривались и выметались, а по окончании уборки требовалось окурить дом чертополохом, а одну веточку его повесить над входной дверью в дом. После этого святой водой окропляли все углы во всех помещениях. Считалось, что в чистых помещениях нечисть не заведётся, а чертополох и святая вода защитят от её проникновения.
После этого женщины обязательно брали в руки празднуемую сегодня икону Богородицы и с ней обходили вокруг дома, читая молитвы богородице. Её просили защитить дом от пожаров, от ссор между членами семьи, просили о здоровье для детей и всех членов семьи, о защите от злых людей.