Пассажирский рейс S7 Airlines столкнулся с птицей на взлете в Новосибирск

Пассажирский рейс «Челябинск — Новосибирск» столкнулся с птицей в аэропорту Баландино при взлете. Инцидент произошел вечером, 25 августа. Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании «S7 Airlines».
После удара с птицей, пилот самолета принял решение продолжить полет. В итоге самолет без происшествий приземлился в аэропорту "Толмачево" Новосибирска.
Но челябинская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом и начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.