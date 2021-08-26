Пассажирский рейс S7 Airlines столкнулся с птицей на взлете в Новосибирск
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Пассажирский рейс S7 Airlines столкнулся с птицей на взлете в Новосибирск

12:15:488/26/2021Фото: pixabay.com
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Представители надзорного органа уже заинтересовались происшествием.

<орт принадлежит авиакомпании «S7 Airlines»

Пассажирский рейс «Челябинск — Новосибирск» столкнулся с птицей в аэропорту Баландино при взлете. Инцидент произошел вечером, 25 августа. Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании «S7 Airlines».

После удара с птицей, пилот самолета принял решение продолжить полет. В итоге самолет без происшествий приземлился в аэропорту "Толмачево" Новосибирска.

Но челябинская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом и начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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