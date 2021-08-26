Похоронный венок родителям назвала ответкой на критику «Единой России» кандидат в горсовет Бердска Дарья Артамонова

В Бердске родители независимого кандидата в депутаты горсовета Дарьи Артамоновой, получили похоронный венок с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье», об этом сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ранее.
В беседе в с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 26 августа, 19-летняя Дарья Артамонова рассказала подробности прецедента и предположила, что такой «подарок», возможно, прислали недоброжелатели специально перед выборами.
— 24 августа вечером в 21:23 моя мать была одна дома, а я ехала из Бердска. К ней пришел курьер, в домофон сказал: «Принес посылку для Дарьи Александровны». Мама сразу же набрала мне, узнать, что за посылка. Я ответила, что ничего не заказывала и оставалась на связи, пока курьер не поднялся. Он подошел к двери и вручил матери черный пакет, завязанный проволокой на несколько узлов. Мама задала вопрос: «Что внутри?». На что мужчина испуганно ответил: «Я ничего не знаю, я просто курьер», отдал маме пакет и быстро спустился по лестнице вниз. Мама развязала пакет и увидела в нем похоронный венок с лентой с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе с Вами скорбим по Дарье». Мама сначала хотела выкинуть венок, но я попросила оставить, сфотографировать. Сказала дождаться меня. Я приехала спустя час и вызвала полицию. Сотрудники приехали через 4 часа, после 3-4 моих звонков в экстренную службу. Приняли заявление. Утром меня пригласили в участок, опросили и сказали, что угрозы нереальные, поэтому вряд ли это будет уголовное дело. Я выложила посты в соцсетях и история была освещена в СМИ. Я связываю это со своим участием в выборах в совет депутатов и открытой критикой партии «Единая Россия», — говорит девушка в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 26 августа.
После этого девушка вызвала полицию и написала заявление по статье 119 УК - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В своем заявлении она прямо связала происшествие с ее выдвижением в горсовет Бердска. Дальше, по рассказу Дарьи Артамоновой, ей перезвонили из участка и сообщили, что делом заинтересовалось вышестоящее начальство.
— Когда поднялся шум, мне перезвонила участковая и сказала, что дело на личный контроль взял генерал Кульков. Тот самый, кто составлял биографию для моих недопущенных до выборов коллег. Сейчас идут следственные действия, — сообщила кандидат в депутаты горсовета Дарья Артамонова.
Отметим, она баллотируется как самовыдвижение по округу №6. Она поборется с представителем «Единой России» Павлом Шаяхметовым. Девушка работает главным инженером в спортивном клубе «Кристалл», который возглавляет местный олигарх Виктор Голубев.