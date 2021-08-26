Школа иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!

Аргументы "ЗА":
- Школе уже 23 года! Многие выпускники нашей школы строят успешную карьеру и активно профессионально развиваются благодаря хорошему знанию английского как в России, так и за ее пределами.
- В приоритете нашей работы - качество, а не количество!
Небольшие группы, многоуровневое обучение, индивидуальный подход.
- Наши школьники показывают прекрасные результаты на олимпиадах, успешно защищают исследовательские работы на областном и всероссийском уровнях, участвуют в международных проектах.
- Высокие баллы ЕГЭ по английскому (до 99 баллов!) дали возможность талантливым бердчанам поступить на бюджет не только в университеты Сибири, но и в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга.
Это доказывает, что хоть Бердск и небольшой город, здесь можно получить прекрасное образование, в том числе лингвистическое.
Главное, правильно выбрать школу и педагога!
"Терра Лингва"- это не кружок и не клуб, а образовательная организация с лицензией.
Что это значит?
- наши выпускники получают документ о дополнительном образовании
- родители могут получить налоговый вычет
А ТАКЖЕ:
- соблюдение противопожарных и санитарных норм и правил, в т.ч. эпидемиологических
- высокопрофессиональный коллектив - в школе работают как педагоги со стажем, так и молодые специалисты, многие прошли стажировку/ обучение в Великобритании / США, имеется опыт работы в международных языковых лагерях.
- подготовку к ЕГЭ ведет эксперт областной предметной комиссии.
- программа, по которой учится молодежь из разных стран мира - общепризнанная британская классика, современные курсы, актуальные темы и настоящий английский язык!
- соответствие общеевропейской шкале языковой компетенции.
- коммуникативно- ориентированный подход в обучении - наши выпускники свободно общаются на английском!
- обучение в группе (6-8 человек) и индивидуально
- работаем с детьми дошкольного и школьного возраста, студентами и взрослыми
- уровни от начального до профессионального
- продвижение талантливых ребят
- поддержка детей, которым изучение английского языка дается с трудом
- БЕСПЛАТНО консультации, олимпиады, конкурсы, праздники, квесты, организуем встречи с иностранными студентами и преподавателями, zoom- sessions с американскими студентами и т.п.
Выбор огромный и Вы не можете определиться, в какую школу записать своего ребенка? Ответ очевиден - школа должна быть надежной, а педагоги - любящими свое дело профессионалами).
Выберите удобную учебную площадку:
ул. Красная Сибирь, 138
ул. Красная Сибирь, 103
ул. Первомайская, 19 а
ул. Ленина, 42/1
ул. Ленина, 126
Тел.администратора:
+7 952 925 3880 (микрорайон)
+7 952 929 8991 (центр)
С нетерпением ждем наших старых учеников и готовы к встрече с новыми!!!