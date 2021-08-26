Школа иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!
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Школа иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!

1:48:138/26/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Вы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?

Школа иностранных языков "Терра Лингва" - это то, что надо!

Аргументы "ЗА":


  • Школе уже 23 года! Многие выпускники нашей школы строят успешную карьеру и активно профессионально развиваются благодаря хорошему знанию английского как в России, так и за ее пределами.
  • В приоритете нашей работы - качество, а не количество!
    Небольшие группы, многоуровневое обучение, индивидуальный подход.
  • Наши школьники показывают прекрасные результаты на олимпиадах, успешно защищают исследовательские работы на областном и всероссийском уровнях, участвуют в международных проектах.
  • Высокие баллы ЕГЭ по английскому (до 99 баллов!) дали возможность талантливым бердчанам поступить на бюджет не только в университеты Сибири, но и в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга.

Это доказывает, что хоть Бердск и небольшой город, здесь можно получить прекрасное образование, в том числе лингвистическое.
Главное, правильно выбрать школу и педагога!

"Терра Лингва"- это не кружок и не клуб, а образовательная организация с лицензией.

Что это значит?


  • наши выпускники получают документ о дополнительном образовании
  • родители могут получить налоговый вычет

А ТАКЖЕ:

  • соблюдение противопожарных и санитарных норм и правил, в т.ч. эпидемиологических
  • высокопрофессиональный коллектив - в школе работают как педагоги со стажем, так и молодые специалисты, многие прошли стажировку/ обучение в Великобритании / США, имеется опыт работы в международных языковых лагерях.
  • подготовку к ЕГЭ ведет эксперт областной предметной комиссии.
  • программа, по которой учится молодежь из разных стран мира - общепризнанная британская классика, современные курсы, актуальные темы и настоящий английский язык!
  • соответствие общеевропейской шкале языковой компетенции.
  • коммуникативно- ориентированный подход в обучении - наши выпускники свободно общаются на английском!
  • обучение в группе (6-8 человек) и индивидуально
  • работаем с детьми дошкольного и школьного возраста, студентами и взрослыми
  • уровни от начального до профессионального
  • продвижение талантливых ребят
  • поддержка детей, которым изучение английского языка дается с трудом
  • БЕСПЛАТНО консультации, олимпиады, конкурсы, праздники, квесты, организуем встречи с иностранными студентами и преподавателями, zoom- sessions с американскими студентами и т.п.

Выбор огромный и Вы не можете определиться, в какую школу записать своего ребенка? Ответ очевиден - школа должна быть надежной, а педагоги - любящими свое дело профессионалами).

Выберите удобную учебную площадку:
ул. Красная Сибирь, 138
ул. Красная Сибирь, 103
ул. Первомайская, 19 а
ул. Ленина, 42/1
ул. Ленина, 126

Тел.администратора:
+7 952 925 3880 (микрорайон)
+7 952 929 8991 (центр)

С нетерпением ждем наших старых учеников и готовы к встрече с новыми!!!

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