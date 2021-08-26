Семистрельная: в чем помогает икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Очень часто в домах верующих людей можно встретить необычное изображение Богородицы, на котором она написана без младенца Иисуса, в её груди - 7 острых кинжалов. Руки сложены в молитвенном обращении, а глаза полны боли, печали и тоски. Считается, что данный лик Богородицы отражает всю её скорбь, когда она видела страдание своего сына во время распятия, другая версия гласит о том, что эти семь кинжалов символизируют все семь смертных грехов всего человечества. Поскольку богородица знает всё, а также видит сердца людей насквозь, то она очень страдает от того, сколько зла бывает среди людей.
Как бы там ни было эту икону считают чудотворной, очень сильной и очень почитают верующие на Руси. Очень часто эту икону можно встретить висящей напротив входа в дом, но также довольно часто её располагают в домашних иконостасах. Эту икону также называют Умягчение злых сердец и это название полностью отображает ту основную помощь, о которой можно просить Божию Матерь.
Она помогает избавиться от зла, от ненависти, исправить испорченные отношения между людьми, наставляет на путь истинный, защищает дом от пожаров и ссор, дарует чудесные исцеления. Именно поэтому её часто дарят молодожёнам для защиты дома, а также просто дарят тем людям, которым делают добра.