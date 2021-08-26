Семистрельная: в чем помогает икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семистрельная: в чем помогает икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

12:40:258/26/2021Фото: azbyka.ru
0

Эту икону считают чудотворной, очень сильной и очень почитают верующие на Руси. Очень часто эту икону можно встретить висящей напротив входа в дом.

икона
Список иконы в Москве является мироточивым

Очень часто в домах верующих людей можно встретить необычное изображение Богородицы, на котором она написана без младенца Иисуса, в её груди - 7 острых кинжалов. Руки сложены в молитвенном обращении, а глаза полны боли, печали и тоски. Считается, что данный лик Богородицы отражает всю её скорбь, когда она видела страдание своего сына во время распятия, другая версия гласит о том, что эти семь кинжалов символизируют все семь смертных грехов всего человечества. Поскольку богородица знает всё, а также видит сердца людей насквозь, то она очень страдает от того, сколько зла бывает среди людей.

Как бы там ни было эту икону считают чудотворной, очень сильной и очень почитают верующие на Руси. Очень часто эту икону можно встретить висящей напротив входа в дом, но также довольно часто её располагают в домашних иконостасах. Эту икону также называют Умягчение злых сердец и это название полностью отображает ту основную помощь, о которой можно просить Божию Матерь.

Она помогает избавиться от зла, от ненависти, исправить испорченные отношения между людьми, наставляет на путь истинный, защищает дом от пожаров и ссор, дарует чудесные исцеления. Именно поэтому её часто дарят молодожёнам для защиты дома, а также просто дарят тем людям, которым делают добра.


В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наконец-то россияне узнали имя сына Арзамасовой
В Сети появилось первое фото сына Арзамасовой
Дардо Кусто мертв: названа предполагаемая причина смерти
Новая выходка Украины обеспокоила ОБСЕ
молитвапраздникив чем помогаетикона Семистрельная
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В вашем доме есть такая икона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"У него все ягодицы были черными": Бабушка обвинила в издевательстве над 5-летним внуком дочь и отчима
12:43:43 8/26/2021
"У него все ягодицы были черными": Бабушка обвинила в издевательстве над 5-летним внуком дочь и отчима
Семистрельная: в чем помогает икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»
12:40:25 8/26/2021
Семистрельная: в чем помогает икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»
Федерация бокса объяснила отстранение Георгий Кушиташвили от чемпионата России
12:35:58 8/26/2021
Федерация бокса объяснила отстранение Георгий Кушиташвили от чемпионата России
Можно ли пить вино и что обязательно кушать на отдание Преображения Господня 26 августа 2021 года
12:20:17 8/26/2021
Можно ли пить вино и что обязательно кушать на отдание Преображения Господня 26 августа 2021 года
БердскНечеловеческая колония: Осужденная инвалид из Бердска судится с ФСИН и дошла до Европейского суда
12:16:21 8/26/2021
Нечеловеческая колония: Осужденная инвалид из Бердска судится с ФСИН и дошла до Европейского суда
Пассажирский рейс S7 Airlines столкнулся с птицей на взлете в Новосибирск
12:15:48 8/26/2021
Пассажирский рейс S7 Airlines столкнулся с птицей на взлете в Новосибирск
Пропавшую 10-летнюю девочку нашли в Красноярске
12:04:09 8/26/2021
Пропавшую 10-летнюю девочку нашли в Красноярске
БердскПохоронный венок родителям назвала ответкой на критику «Единой России» кандидат в горсовет Бердска Дарья Артамонова
11:59:55 8/26/2021
Похоронный венок родителям назвала ответкой на критику «Единой России» кандидат в горсовет Бердска Дарья Артамонова
26 августа - Тихонов день: почему обязательно нужно обойти дом с иконой по народным приметам
11:55:07 8/26/2021
26 августа - Тихонов день: почему обязательно нужно обойти дом с иконой по народным приметам
У россиян «разрывает легкие» из-за коронавируса, заявила врач
11:38:14 8/26/2021
У россиян «разрывает легкие» из-за коронавируса, заявила врач