Нечеловеческая колония: Осужденная инвалид из Бердска судится с ФСИН и дошла до Европейского суда

Бердский городской суд 25 августа отложил рассмотрение дела жительницы Бердска Анастасии Пестриковой, которая предъявила иск к исправительной колонии, где отбывает наказание. Впервые ее исковое заявление поступило в суд в феврале 2021 года. Первое судебное заседание прошло 30 апреля. И тут же процесс приостановили «в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств». 4 июня административное дело начали рассматривать заново, поскольку появились соответчики. Сейчас среди них ИК-9, учреждение здравоохранения МСЧ-54 ФСИН и собственно Федеральная служба исполнения наказания России.
Бердчанка Анастасия Пестрикова в октябре 2018 году осуждена по тяжкой статье, связанной с наркотиками, на 8,5 лет. Но дело в том, что она — инвалид первой группы бессрочно и перемещается только в инвалидной коляске. Как считает Анастасия, за решеткой она не получает необходимое лечение, а условия проживания в колонии вообще не приспособлены для инвалидов-колясочников. Она требует от учреждений пенитенциарной системы 1 млн рублей.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском горсуде, в среду заседание не состоялось в связи с болезнью судьи. Процесс возобновится 6 сентября.
Пестрикова против России
По информации «Прецедента», Пестрикова в своем иске указывает, что имеет заболевания, препятствующие отбыванию наказания в колонии, медицинские освидетельствования в ее отношении проводятся с нарушениями, а сама она испытывает нечеловеческие страдания из-за неподобающих условий содержания. При этом врачи делают неутешительные прогнозы на улучшение состояния здоровья. Осужденная нуждается в лечении и не может обходиться без посторонней помощи.
В декабре 2019 года Анастасия Пестрикова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что она не может получить необходимой медицинской помощи, а условия ее содержания бесчеловечны. ЕСПЧ пока не принял решения по жалобе №52548/17 «Пестрикова против России», отмечает издание. В своей жалобе в ЕСПЧ Анастасия заявила, что условия ей содержания в СИЗО №1, а в последующем - в колонии, где она отбывает наказания, нарушают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Уже три года Пестрикова пытается доказать, что в СИЗО, где она провела почти год до приговора, и в колонии нет условий для содержания осужденных с ограниченными возможностями, а набор ее заболеваний, препятствует отбыванию наказания за решеткой. В 2011 году правительство РФ утвердило перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в него включены тяжелые формы туберкулеза, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нейросифилис, ВИЧ в терминальной стадии и много чего еще. Всего 57 наименований. Пестрикова имеет одно из из них, но продолжает находиться в колонии.
При этом апелляционные жалобы ее адвоката остаются без удовлетворения. Но в 2020 году из ЕСПЧ пришел ответ с предложением об урегулировании спора.
«Правительство России предлагает выплатить с целью обеспечения дружественного урегулирования вышеупомянутого дела, рассматриваемого в Европейском Суде по правам человека, 15000 евро Анастасии Александровне Пестриковой для покрытия любого материального и нематериального ущерба, а также расходов плюс любой налог, который может взиматься с заявителя. Эта сумма будет конвертирована в валюту соответствующего государства по курсу, применимому на дату платежа, и будет подлежать уплате в течение трех месяцев с даты уведомления о принятом судом решении исключить дело из своего списка дел», — цитирует «Прецедент» текст письма из ЕСПЧ.
До туалета - ползком
30-летняя Анастасия Пестрикова, арестованная в феврале 2016 года в Барнауле и этапированная в Новосибирск, проходила по делу наркокартеля. По нескольким эпизодам ее обвиняли в том, что она забирала из закладок синтетические наркотики, расфасовывала их и прятала в новые тайники. Обвинения строятся на показаниях других членов группы. К тому же в некоторых эпизодах Пестрикова перепрятывала ровно такое же количество наркотика, которое находила, а вменяемые ей объемы не превышают 1–2 граммов.
На допросах Пестрикова вины не признала, заявив, что покупала наркотик для личного потребления. При обыске у нее дома нашли 0,68 граммов, а также полиэтиленовые пакеты для фасовки наркотиков и весы – все это, по словам девушки, принадлежало ее бывшему бойфренду, которого следствие опрашивать не стало.
В июле 2016-го уже в новосибирском СИЗО-1 у Анастасии случился спинномозговой инсульт. Она потеряла способность ходить, в суд ее носили на руках. Но, по словам матери Татьяны Пестриковой, на обследование в больницу Настю долго не отпускали, а когда все же отправили, потеряли ее историю болезни.
- В сентябре она стала падать в обморок... И никакого лечения ей не назначили. В Барнауле в СИЗО было лечение, а в Новосибирске нет, они это объяснили тем, что из Барнаула не поступила история болезни. Я поехала в Барнаул, мне там выдали справку, что историю болезни они отправили вслед за Настей, - цитирует Татьяну Пестрикову «Радио Свобода» (признано в России иноагетом).
По словам матери, в СИЗО не могли сделать необходимых анализов, чтобы назначить нужную терапию. В апреле заключенную Пестрикову признали инвалидом 1-й группы, но меру пресечения не изменили, несмотря на то что она не могла самостоятельно дойти даже до туалета — передвигалась ползком, на руках. Впрочем, позже, после вмешательства СМИ и правозащитников, Анастасии все-таки предоставили инвалидную коляску.