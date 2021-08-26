Что должен сделать каждый верующий в Отдание праздника Преображения Господня 26 августа? Важные традиции светлого дня

26 августа в православной церкви все верующие провожают до следующего года праздник Преображения Господня - сегодня его Отдание. Окончились 7 дней попразднства, за которые верующие должны были полностью успеть и осознать в полной мере суть празднуемого события. В храме в последний раз в этом году пройдет служба, посвященная событиям на горе Фавор.
Несмотря на то, что этот праздник тоже посвящён преображение господне ему, сегодня верующим запрещено нарушать правила успенского поста, которые гласят о том, что в этот день можно есть только горячее растительного масла. Употреблять вино сегодня, в четверг, также запрещается.
Всем верующим с утра рекомендуется посетить в последнюю праздничную преображенскую службу, после которой можно прочитать Господу свои молитвы о своих имеющихся проблемах, а также попросить его об укреплении в вере, попросить о помощи, а также принести благодарственные молитвы за всю то, что мы имеем.
Церковных запретов в этот день не существовало, работать можно было, также как и посещать кладбище. По народным традиции Тихонов день, поскольку сегодня день памяти преподобного Тихона Задонского, а также празднуется икона Семистрельная Богородицы.
По народным приметам сегодня не занимались работами в огороде, а также не ходили в лес, всё свободное время посвящали уборке, которую проводили не только в доме, но и во дворе, а также во всех сараях и пристройках. Читали разные молитвы, защищающие дом и двор от нечисти, делали окуривание помещений чертополохом, а также окропляли все углы святой водой. После этого с празднуемой иконой полагалось обойти вокруг дома с молитвами, в которых просили защитить дом от пожаров, несчастья, зла и других бед.