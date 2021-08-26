"У него все ягодицы были черными": Бабушка обвинила в издевательстве над 5-летним внуком дочь и отчима
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"У него все ягодицы были черными": Бабушка обвинила в издевательстве над 5-летним внуком дочь и отчима

12:43:438/26/2021Фото: 19rus.info
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Мама и отчим пятилетнего мальчика считают, что его бабушка намеренно нагнетает ситуацию ради путинских пособий.

Отчим мальчика в одном из своих объяснений правоохранительным органам и вовсе говорит, что у мальчика повышенная пигментация

Жительница Ширинского района Хакасии заявила, что ее дочь постоянно избивает пятилетнего внука. Причем достается ребенку не только от родной матери, но и от отчима. Например, этим летом мужчина, как говорит бабушка, избил малыша трубой от пылесоса. В полицию и органы опеки обращения по факту побоев поступали много раз, но реакцией этих структур родственники мальчика недовольны.

Настоящие имена героев публикации редакция 19rus.info не назвала из этических соображений.

По словам пенсионерки, летом 2020 года ее 27-летняя дочь, которая жила с родителями, забрала сына и начала жить с мужчиной в Красноярском крае. Отношения родителей и дочери испортились.

Бабушка и дедушка утверждают, что начали замечать на теле мальчика синяки.

- Она его забрала только из-за путинских пособий, он ей не нужен. Он к нам приезжает и жалуется, что мама его бьет. Мы его в августе забрали, у него все ягодицы были черными. Мы его по решению суда забираем один раз в месяц. Нам его просто так не отдают. В апреле он к нам тоже весь избитый приезжал, мы заявление писали. Куда только не обращались, никакой реакции. А у него на теле видны невооруженным глазом бляшки от ремня. В июне забирали, и вовсе вся спины была в ушибах. Это его так били трубой от пылесоса. Как ребенку жить в таких условиях?! Мы через суд хотим его забрать, а он про суд знает и спрашивает постоянно: "Баба, когда этот суд пройдет?" - говорит Ирина К. из Шира.

Однако мать и сожитель пятилетнего мальчика считают, что его бабушка намеренно нагнетает ситуацию. И забрать ребенка планирует ради собственного благополучия. Точнее, из-за выплат, положенных на него.

- Ребенка никто не бил и не бьет, она специально так говорит, чтобы забрать его, чтобы ей платили детские пособия. Она машину поменять хочет. И вообще, она делает так, чтобы он стал каким-то дегроидом. Она не только на меня, она и на воспитателей заявления пишет, что его бьют. А вчера он от нее, кстати, приехал с синяками. Он говорит, что это она ему ставит как-то, а потом ведет на экспертизу. И просит, чтобы он сказал, что это мама и папа бьют, а взамен она ему что-то покупает. Как я могу собственному ребенку нанести побои? - спрашивает 27-летняя Ольга.

Бабушка и дедушка утверждают, что, забирая мальчика, все чаще и чаще стали замечать на нем синяки

Впрочем, отчим мальчика в одном из своих объяснений правоохранительным органам и вовсе говорит, что у мальчика повышенная пигментация, которую легко принять за синячки.

Редакция 19rus.info вышла на связь и с одним из воспитателей детского сада, который посещает ребенок. По словам воспитателя, никаких следов от побоев на ребенке никогда замечено не было. Родителей характеризуют исключительно положительно.

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