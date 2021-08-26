27 августа – последний день Успенского поста: что можно кушать и почему обязательно помочь вдове

27 августа у православных последний день Успенского поста. Все готовятся к празднику и спешат закончить все срочные дела и работы, чтобы в Успение 28августа не работать, поскольку по народным традициям любая работа запрещалась.
В народе день называли Михей Тиховей, поскольку сегодня чтут память малого библейского пророка Михея, который предсказал разрушение Иудеи, а также он тоже предсказывал пришествие Мессии.
Традиции 27 августа
По правилам поста сегодня, 27 августа 2021 года, в пятницу, можно есть только пищу. которая не готовилась на печи - применяются правила сухоядения.
Тиховеем день называли потому, что сегодня наблюдали за ветром, который мог рассказать о предстоящей погоде в ближайшие дни. Если ветер был не сильным и спокойным, то осень можно было ожидать теплой и сухой, если ветер был очень сильным, то первый осенний месяц будет очень ненастным.
По окончании Успенского поста в народе начинали пору свадеб. Разрешалось вновь свататься, чтобы успеть сыграть свадьбу к Покрову, как это часто делали в деревнях.
В этот день все интенсивно работали в полях, чтобы успеть закончить работу к празднику, также перед наступлением осени. Было принято сегодня помогать всеми силами тем, кто не успевал с уборкой урожая или с другими трудными работами. Чаще всего помогали одиноким людям, пожилым, которые жили уже в одиночестве, а также вдовам. Вдовы на Руси считались женщинами, обделенными судьбой - обездоленными. К тем, кто не успевал убрать урожай из-за собственной лени, никогда не приходили, считая их самих виновниками в своих несчастьях.
Запреты 27 августа
Сегодня строго запрещалось заниматься выпечкой пирогов, блинов, печенье и прочих изделий из теста.
Строго запрещалось в этот день пить спиртные напитки, поскольку пост ещё не окончен.
Не разрешалось сегодня спорить со старшими людьми, а также перечить тем, даже если они были правы.
Несмотря на то, что сегодня было принято работать в полях, в огороды выходить запрещалось, особенно тем, кто выращивал виноград.
Молодым и незамужним девушкам сегодня строго нельзя было ходить в старой одежде, поскольку это обещало ей долгое одиночество.