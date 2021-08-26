Как медикам досрочно оформляется пенсия, объяснил ПФР

В пенсионном законодательстве для данной категории граждан не только сохранилось право на установление досрочной пенсии по старости, но и произошли определенные изменения при подсчете спецстажа для ее назначения. Требования к выработке специального стажа у медицинских работников не изменились – 25 лет в учреждениях здравоохранения сельской местности и 30 лет в городе независимо от возраста и пола. При этом для них был введен отложенный срок выхода на пенсию на 5 лет при выработке выслуги лет. Эти 5 лет вводятся поэтапно. Так, например, во втором полугодии текущего года досрочные пенсии назначаются тем медработникам, которые выработали требуемый стаж в первом полугодии 2020 года. Те же медики, которые выработают спецстаж в 2021 году, смогут обраться за назначением досрочной пенсии в 2024 году. Когда переходный период закончится (в 2023 году), обратиться за назначением досрочной пенсии по старости медицинские работники смогут через 5 лет после выработки спецстажа.
При этом введены некоторые изменения для подсчета спецстажа при назначении пенсии у данной категории граждан. Так введен особый порядок исчисления периодов работы медработников, занятых оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Для них 1 день работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года, засчитывается как 2 дня стажа.
При назначении досрочной страховой пенсии данные периоды работы подтверждаются документами работодателя, выдаваемыми на основании первичных учетных документов за соответствующий период времени.
В текущем году вступило в действие еще одно новое правило по учету спецстажа: теперь в спецстаж для назначения пенсии могут включаться помимо периодов непосредственной деятельности (в течение полного рабочего дня) также и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, проведение которых осуществляет работодатель. Необходимое условие - чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места (должности) и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы в ПФР.
Для предстоящего установления пенсии специалистами ПФР проводится заблаговременная работа. Если каких-либо документов не хватает, специалисты территориальных органов ПФР могут осуществить запрос недостающих сведений, необходимых для установления пенсии. Граждане также могут самостоятельно представить соответствующие документы в органы ПФР, предварительно записавшись на прием.
Заявление на установление пенсии удобнее всего подать дистанционно – через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.