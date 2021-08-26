Водителя подъемника-стрелы убило током в Бердском лесхозе. Его обугленное тело проливают пожарные - фото с места трагедии

На Бердском лесхозе произошла трагедия - двоих мужчин ударило током. Водитель подъемника-стрелы мертв. Его помощника с ожогами экстренно госпитализировала "скорая". Инцидент произошел днем, 26 августа. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места происшествия, двое рабочих задели подъемником-стрелой электропровода. Один из находящихся в машине погиб моментально от удара током, его обугленное тело в данный момент проливают пожарные. Второй человек, находящийся в автомобиле, экстренно госпитализируются сотрудниками реанимации.
Как отметили в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" работники Бердского лесхоза, все службы были оповещены сразу о трагедии, однако на место проишсетвтиия ехали долго.
Следственный комитет по Новосибирской области пока не комментирует инцидент. На месте работают правоохранители, пожарная служба, скорая помощь и МЧС. Место трагедии оцепили сотрудники ДПС.