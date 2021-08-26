Водителя подъемника-стрелы убило током в Бердском лесхозе. Его обугленное тело проливают пожарные - фото с места трагедии
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Водителя подъемника-стрелы убило током в Бердском лесхозе. Его обугленное тело проливают пожарные - фото с места трагедии

1:07:418/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Второй пострадавший рабочий экстренно госпитализирован с ожогами в ЦГБ. На месте работают пожарные и правоохранители.

На месте работают пожарные

На Бердском лесхозе произошла трагедия - двоих мужчин ударило током. Водитель подъемника-стрелы мертв. Его помощника с ожогами экстренно госпитализировала "скорая". Инцидент произошел днем, 26 августа. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места происшествия, двое рабочих задели подъемником-стрелой электропровода. Один из находящихся в машине погиб моментально от удара током, его обугленное тело в данный момент проливают пожарные. Второй человек, находящийся в автомобиле, экстренно госпитализируются сотрудниками реанимации.

Как отметили в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" работники Бердского лесхоза, все службы были оповещены сразу о трагедии, однако на место проишсетвтиия ехали долго.

Следственный комитет по Новосибирской области пока не комментирует инцидент. На месте работают правоохранители, пожарная служба, скорая помощь и МЧС. Место трагедии оцепили сотрудники ДПС.

Тело проливают пожарные

Рабочий умер

На месте работает скорая помощь

На месте работаю пожарные

Инцидент произошел 26 августа

На месте работают пожарные

Один человек умер сразу

Помощник водителя срочно госпитализирован

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