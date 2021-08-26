ДНК-экспертиза подтвердила вину задержанного мужчины в убийстве 8-летней Насти Муравьевой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о том, что проведенная ДНК экспертиза подтвердила причастность задержанного мужчины к убийству Насти Муравьевой в Тюмени. Известно, что предполагаемый убийца из Сургута.
- В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки, - сообщила Волк.
Также известно, что 19 августа тело девочки нашли завернутым в полиэтилен и кусок половика, оно лежало в картонной коробке из-под бытовой техники.
- В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан, - пояснила официальный представитель ведомства, отметив, что подозреваемым оказался 40-летний уроженец города Сургута.
Напомним, Напомним, пропала девочка 30 июня. 9-летняя Настя Муравьёва вышла из дома в первой половине дня для того, чтобы в соседнем пансионате скачать игру по бесплатному Wi-Fi.
Спохватились о ребенке лишь к вечеру, поиски начали самостоятельно, а когда поняли, что не справляются, обратились в полицию, когда уже шел второй день с момента пропажи.
Никто не мог найти ни одной зацепки в поисках Насти. Единственное странное совпадение — на следующий день после пропажи девочки в пансионате какой-то мужчина сжигал вещи, а потом выпал из окна. Пострадавший умер в больнице, поэтому ничего от него уже узнать нельзя.
Девочка росла в многодетной семье, где воспитанием занимался отец, вышедший из тюрьмы, и бабушка, а мать бросила детей несколько лет назад.