Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августа

Сегодня, 26 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции озвучил новые данные о зараженных. По последним данным, в регионе выявили 177 новых заболевших за сутки. Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 62 года, 67 лет, 82 года, 85 лет, 87 лет и женщины в возрасте 47 лет, 64 года, 74 года, 77 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 607 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 311 пациентов, в том числе 38 детей.
В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ – 17 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 2 341 413 тестов на коронавирус.