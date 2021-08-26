Как православному нужно отмечать праздник Успения Пресвятой Богородицы?
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Как православному нужно отмечать праздник Успения Пресвятой Богородицы?

5:20:248/26/2021Фото: piqsels
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Считается, что Богородица тихо и мирно уснула, её душу сопроводил на небеса сам Иисус Христос, спустившийся с небес за ней в момент ее успения.

икона
На Успение проститься с Богородицей собрались апостолы

Церковный православный год, который начинается по православным традициям 14 сентября, состоит из цикла самых важных событий жизни Богородицы и Иисуса Христа. Начинается церковный календарь с праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а самым последним праздником отмечается её Успение, то есть день её кончины. Именно этот праздник, относящийся к великим двунадесятым, будет отмечаться 28 августа.

Считается, что Богородица тихо и мирно уснула, её душу сопроводил на небеса сам Иисус Христос, спустившийся с небес за ней в момент ее успения. Никогда в церкви от священнослужителей вы не услышите слово "умерший", говорят только "усопший" от слова "сон", поскольку церковь отрицает смерть, утверждая, что душа бессмертна. Так и Богородица, зная, что ей предстоит окончание её земных дней жизней, нисколько об этом не печалилась, поскольку знала, что на небесах её ждут те, кого она сильно любит.

Все верующие люди к этому празднику относятся с большим почтением, уважением и трепетом, а также все стараются по возможности обязательно посетить церковь, чтобы побывать на Всенощном Бдении, которое начинается еще с вечера накануне праздника, а также на утренней праздничной Литургии.

С недавнего времени на праздничных службах возобновили чин вынесения плащаницы Богородицы. Все верующие могут ей поклониться, помолиться о своих проблемах, после чего вокруг церкви с плащаницей совершается крестный ход. Так символично верующие провожают в последний путь Божию Матерь. В этот день в храмах разрешено освящать свежеиспеченный хлеб для праздничного стола.

По народным традициям сегодня обязательно полагалось примириться со всеми теми, с кем вы были в ссоре, попросить прощения от всей души и самим простить своих обидчиков. С этого праздника разрешалось засылать сватов, планировать  свадьбы. В самой церкви на Успение венчаться запрещено, как и в любой другой двунадесятый праздник.

В народе считали, что в этот день запрещено ходить по мокрой траве утром, поскольку на ней выпадала роса, а её считали слезами Богородицы.

Не разрешалось в этот день носить неопрятную и грязную одежду, спорить и ссориться, заниматься рукоделием, подстригать волосы, а также заниматься любой другой работой, как по дому, так и в огородах.

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