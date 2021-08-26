Главные запреты в Ореховый спас 2021: Традиции праздничного дня и важные приметы

Череда августовских спасов заканчивается 29 августа. В этот день православные отмечают праздник, посвященный утерянной на сегодняшний день святыне - убрусу, на котором отпечатался лик Иисуса Христа после того, как он вытер им лицо. Этот убрус хранился как святыня, после того, как он смог исцелить Меспотамского царя Авгаря от проказы и он принял христианство. Но позже во время одного из набегов мусульман убрус был выкраден. На протяжении 9 веков его не удавалось обрести обратно, а когда это случилось, Нерукотворный Образ решено было перенести в Константинополь. 1204 году он снова оказался выкраден и след его потерялся - до сих пор неизвестно, где он находится сегодня.
События перенесения убруса в Константинополь и отмечаются ежегодно праздничной службой 29 августа. К этой службе поспевают орехи и люди несут их для освящения в храм, потому праздник в народе именуется Ореховым спасом.
Конечно же, утро дня верующие встречают в храме, приносят Господу благодарность и свои просьбы в молитвах. После службы вновь спешили приступить к своим срочным работам - церковного запрета на работу не было, а людям до осени срочно нужно было закончить все полевые работу и уборку урожая зерна.
На праздник можно было готовить все. что угодно, так как Успенский пост заканчивался, но на столе всегда были ореховые блюда - печенья, пироги, яблоки, запеченные с орехами. Традиционно с этого дня начинали проводить осенние ярмарки, на которых моно было купить все - от хлеба до самых дорогих изделий. Особенно сегодня закупали ткани.
Заготавливали в этот праздник веники для бани из веток ореха - они считались целительными. Хранить такие веники полагалось в отдалении от других веников.
Запретов было немного - нельзя было ругаться, спорить, обижать ближнего словом и делом. Нельзя было жадничать и отказывать в помощи, не разрешался алкоголь за столом.