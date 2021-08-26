Разновидности жалюзи на окна

С каждым годом жалюзи в качестве солнцезащитных конструкций становятся все более востребованными. В огромном ассортименте их предлагает на заказ компания RUSROLL. Подобрать быстро подходящий вариант можно здесь.
По конструктивным особенностям жалюзи разделяют на горизонтальные и вертикальные. Все варианты отличаются простотой ухода и эксплуатации. Горизонтальные жалюзи отличаются компактностью, поэтому занимают меньше полезного пространства. Они предоставляют широкие возможности при для регулировки освещения в помещении. Их можно повернуть под любым углом или полностью поднять. Вертикальные жалюзи по внешнему виду больше напоминают шторы, поэтому считаются более универсальными. Для просторных помещений подходят изделия с широкими ламелями. Длина изделий выбирается по желанию, она может быть как до подоконника, так и до пола.
При этом для использования в жилых комнатах больше подходят тканевые варианты. Такие варианты, в большинстве случаев, вертикальные. При выборе материала изготовления следует обращать на его плотность. Чем толще ткань, тем дольше жалюзи сохранят свою эстетичность. Чаще всего используется для изготовления полиэстер. Поскольку при изготовлении данного вида жалюзи используется специальная пропитка для ткани, то это значительно упрощает уход за изделиями.
Можно также заказать алюминиевые, пластиковые или деревянные жалюзи. Такие изделия могут иметь горизонтальную или вертикальную конструкцию. Алюминиевые жалюзи – это бюджетный вариант. Но такие изделия при частом использовании могут деформироваться. Более прочными считаются пластиковые варианты светозащитных конструкций. Деревянные и бамбуковые жалюзи смотрятся стильно. Кроме того их ценят за экологическую чистоту.
Выбирая жалюзи, следует учитывать размеры оконного проема и особенности помещения. В офисных помещениях хорошо смотрятся тканевые жалюзи со строгим оформлением, а также практичные конструкции из алюминия или пластика. В домашних условиях дизайн изделий нужно подбирать в зависимости от стиля интерьера.