В Росси хотят продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
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В Росси хотят продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

3:08:418/26/2021Фото: pixabay
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По мнению авторов инициативы, эту категорию нужно поддержать в пандемию.

Работающие пенсионеры буду отдыхать больше в новый год

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня новогодние каникулы для пенсионеров, которые до сих пор работают. Соответствующее обращение он направил на имя министра труда Антона Котякова.

В своём обращении законодатель отметил, что в течение 2021 года продолжается пандемия коронавирусной инфекции, представляющей наибольшую опасность для пожилых людей.
Несмотря на это, такая категория граждан, как работающие пенсионеры, продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещать трудовые коллективы и пользоваться общественным транспортом.

- В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня, - говорится в тексте обращения.

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