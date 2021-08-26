Общественная экспертиза новой свалки под Бердском: Публикуем документ о строительстве нового полигона ТКО

Стали известны итоги общественной экспертизы по строительству нового полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района, которую проводила компания ЭМАССерт. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила в распоряжение заключение экспертной комиссии общественной экологической экспертизы проектной документации «Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет".
Напомним, ООО «Полигон» намерен построить мусорную свалку на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085. При этом эта земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву. Жители Бердска против такого соседства, что уж говорить о жителя села Маяк Искитимского района, который окажутся в непосредственной близости к этому объекту. Кстати, проект уже обозначен в территориальной схеме обращения с отходами и подписанной губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Общественная экологическая экспертиза проводилась с целью установления соответствия проектной документации объекта экспертизы «Полигон твердых коммунальных отходов, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду, определения достаточности планируемых мероприятий по охране окружающей среды проекта, а также установление соответствия процесса оценки воздействия на окружающую среду проекта принципам обеспечения участия общественности и жителей на всех его этапах.
Стоит отметить, что проектная документация разрабатывалась в рамках частного инвестиционного проекта с учетом государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утверждённой постановлением правительства Новосибирской области.
Согласно представленным документам, мощность полигона определялась требованиями постановления правительства Новосибирской области от 26 сентября 2016 года N 292-п (с изменениями на 15 сентября 2020 года) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области» и составляла - 39 900 т/год (241818,18 м3/год) с отбором полезной фракции для размещения на перерабатывающих предприятиях Новосибирской области и соседних регионов.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в мае 2021 года объемы мусорной свалки резко сократились аж втрое — с 120 000 тонн мусора в год на 40 000 тонн в год. При этом свалка должна функционировать не менее 25 лет.
Эксперты ЭМАССерт указали на замечания в проекте ООО «Полигон». Так, в материалах оценки воздействия на окружающую среду не рассмотрены альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности. Тем самым нарушен один из принципов оценки воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия была проведена только по одному варианту. Не описаны, не сопоставлены и не привлечены к оценке параметры экологической безопасности, производительности и пр., что противоречит п. 1.6 «Положения об оценке воздействия», согласно которому «результатами оценки воздействия на окружающую среду являются решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий и иные) или отказа от нее, с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду». Также в проектной документации отсутствует анализ «нулевого варианта» достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, рассмотрение которого необходимо по Положению об ОВОС.
Более подробно ознакомиться с экспертизой в можете ниже, но стоит заметить, что по многим моментам — проекту не суждено быть реализованным.
Кроме того, комиссия пришла к выводу, что проектная документация «Полигон твердых коммунальных отходов» в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации, поскольку проект обладает рядом серьезных недостатков и не соответствует действующему на территории РФ законодательству, проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативноправовых актов.
- Основаниями для такого вывода послужили анализ адекватности проведенной заказчиком оценки воздействия на окружающую среду и анализ экологической допустимости осуществления представленного на экспертизу проекта, по которым экспертная комиссия пришла к следующим основным заключениям, - говорится в документе.
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду обладает рядом серьезных недостатков, не соответствует действующей нормативно-правовой базе. Также отмечается, что в нарушение действующей нормативно-правовой базы в рамках осуществления ОВОС заказчиком не были проведены консультации с общественностью, а также организациями, которых может потенциально затронуть осуществление проекта.
- Проектная документация не может быть представлена на государственную экологическую экспертизу. Она требует полной переработки. Представленная на общественную экологическую экспертизу проектная документация не соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. По результатам рассмотрения проектной документации «Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085» экспертная комиссия считает предусмотренное воздействие на окружающую среду недопустимым, а реализацию проекта невозможным, - резюмируют эксперты.
Напомним, депутат Госдумы Вера Ганзя 25 августа побывала в Бердске. На встрече с избирателями в ДК «Родина» она высказалась о самых злободневных вопросах бердской повестки. И в первую очередь, это размещение мусорной свалки у границ Бердска. Парламентарий поддержала горожан, протестующих против нового полигона твердых коммунальных отходов, и рассказала, каким образом она может повлиять на то, чтобы помойка не появилась на территории Искитимского района в непосредственной близости от бердского жилья, бердского кладбища и бердского аэродрома.
По ее словам, именно аэродром «Бердск-Центральный» может стать единственным спасением от мусорной свалки, которую лоббирует крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев.
Напомним, что рядом с мусорным объектом находятся аэродромы «Бердск-Центральный» и «Бердск-Южный». Ранее сибирский институт авиации разрешил строительство полигона для мусора: им пообещали, что свалка будет закрытого типа и с мусороперерабатывающим заводом. Главное ограничение для открытой свалки рядом с аэродромом - птицы, которые представляют серьезную угрозу для летчиков и пассажиров.
- Мы против открытой свалки из-за птиц, - рассказал 21 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" заместитель директора СибНИА имени Чаплыгина Олег Лебедев. - они попадают в турбины самолетов, это опасно. Помните случай с "Жуковским"? Ему тогда пришлось срочно посадить самолет на поле, потому что в турбину попала птица. А возле открытой свалки птиц точно будет много.
11 августа 2021 года директор института авиации Сибири им. Чаплыгина заявил, что стройка полигона ТКО у аэродрома запрещена законом - он может причинить вред жизни и здоровью людей.
Краткая версия общественной экспертизы ЭМАССерт по полигону ТКО на границе Бердска