Автомобиль за 1,2 млн рублей сжег 26-летний житель Бердска
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Автомобиль за 1,2 млн рублей сжег 26-летний житель Бердска

3:07:378/26/2021Фото: МВД РФ
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Мужчина поссорился с возлюбленной и сильно напился.

Автомобиль сгорел полностью

22 августа 31-летний житель Бердска сообщил в полицию о возгорании автомобиля на территории гаражного комплекса на улице Боровой. На место сразу же выехали правоохранители, которые выяснили, что возгорание грузового автомобиля «Mitsubishi Canter» произошло около 09.00. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Ущерб составил 1,2 млн. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Бердску был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент поджога.

Как оказалось к происшествию причастен 26-летний местный житель. Он поссорился с подругой, выпил и со злости решил поджечь случайно замеченный автомобиль. Подозреваемый признал вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". В отношении фигуранта  избрана мера пресечения в  виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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