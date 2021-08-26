Автомобиль за 1,2 млн рублей сжег 26-летний житель Бердска

22 августа 31-летний житель Бердска сообщил в полицию о возгорании автомобиля на территории гаражного комплекса на улице Боровой. На место сразу же выехали правоохранители, которые выяснили, что возгорание грузового автомобиля «Mitsubishi Canter» произошло около 09.00. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Ущерб составил 1,2 млн. рублей.
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Бердску был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент поджога.
Как оказалось к происшествию причастен 26-летний местный житель. Он поссорился с подругой, выпил и со злости решил поджечь случайно замеченный автомобиль. Подозреваемый признал вину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.