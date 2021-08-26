Водитель подъемника погиб, еще двое в больнице: подробности трагедии в лесхозе Бердска

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщила подробности трагедии, в которой погиб водитель подъемника. Как выяснилось, одного человека убило током, а еще двое были госпитализированы.
- В течение пяти минут первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия на улице Кольцова. Горел автоподъёмник на площади 12 кв.м. Как было установлено, при проведении высотных работ на автоподъемнике произошло касание люльки автовышки с воздушной линией электропередач с последующим возгоранием спецтранспорта. Угрозы распространения пожара не было, - сообщили в МЧС.
Напомним, на Бердском лесхозе произошла трагедия — рабочих ударило током. Водитель подъемника-стрелы мертв. Инцидент произошел днем, 26 августа. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места происшествия, двое рабочих задели подъемником-стрелой электропровода. Один из находящихся в машине погиб моментально от удара током, его обугленное тело проливали пожарные. Второй человек, находящийся в автомобиле, экстренно госпитализируются сотрудниками реанимации.