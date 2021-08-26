«Ростелеком» в Сибири составил рейтинг деревень с самым высоким интернет-трафиком 18+
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Ростелеком» в Сибири составил рейтинг деревень с самым высоким интернет-трафиком 18+

3:28:118/26/2021
0

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года.

Проект по устранению цифрового неравенства по-настоящему изменил жизнь десятков тысяч сибиряков

«Ростелеком» в Сибири определил десять самых востребованных точек Wi-Fi, построенных по проекту «Устранение цифрового неравенства». В топ населенных пунктов вошли три села Забайкальского края, по два поселения из Омской и Новосибирской областей, а также по одному поселку из Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края. За семь месяцев 2021 года их жители скачали более 137 тысяч Гб.
Лидером по трафику стал поселок Ермаки Тулунского района Иркутской области: треть из зарегистрированных пользователей этого населенного пункта выходят в сеть регулярно, не реже одного раза в месяц. На втором месте расположилась деревня Комсомол из Омского района Омской области, на третьем — село Успенка Мошковского района Новосибирской области. В топ-10 по количеству сессий и скачанному трафику также включены села Новоивановка, Среднеаргунск и Капцегайтуй Забайкальского края, деревня Девятериковка Омской области, поселок Детлово Красноярского края, село Соловьевка Новосибирской области и поселок Старая Суртайка Алтайского края.

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года.
«Проект по устранению цифрового неравенства по-настоящему изменил жизнь десятков тысяч сибиряков. Это в больших городах мы привыкли к высоким скоростям и круглосуточному доступу в сеть, а жители небольших и тем более отдаленных поселков долго ждали появления точек с бесплатным Wi-Fi.Теперь они получают государственные и муниципальные услуги в онлайн или общаются с друзьями в соцсетях. То, что это удобно, доказывают цифры: в публичной сети теперь зарегистрирован каждый третий житель села Успенка Новосибирской области, а четверть села Капцегайтуй в Забайкалье пользуется бесплатным интернетом регулярно», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Программа предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. Первый этап планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

18+

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Смерть срочника в РФ: мать о последних его словах
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Братья прыгнули из окна суда сразу после приговора
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умерла народная артистка России Наталья Исаева
Самолет с людьми упал в реку в Подмосковье
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Почему быстро «слетает» гель-лак с ногтей: 3 причины
интернеткабельоптикапровайдерПАО «Ростелеком»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Росси хотят продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
3:08:41 8/26/2021
В Росси хотят продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
БердскАвтомобиль за 1,2 млн рублей сжег 26-летний житель Бердска
3:07:37 8/26/2021
Автомобиль за 1,2 млн рублей сжег 26-летний житель Бердска
Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021
2:27:32 8/26/2021
Глава ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии коронавируса осенью 2021
Быстрыкин потребовал доложить о деле по избиению сына певца Стаса Пьехи
2:27:23 8/26/2021
Быстрыкин потребовал доложить о деле по избиению сына певца Стаса Пьехи
БердскШесть кандидатов на выборы в Совет депутатов Бердска сняли законно
2:14:07 8/26/2021
Шесть кандидатов на выборы в Совет депутатов Бердска сняли законно
Путин разрешил чиновникам с двойным гражданством работать в госслужбе при «невозможности» отказаться от него
2:11:23 8/26/2021
Путин разрешил чиновникам с двойным гражданством работать в госслужбе при «невозможности» отказаться от него
Как медикам досрочно оформляется пенсия, объяснил ПФР
1:56:02 8/26/2021
Как медикам досрочно оформляется пенсия, объяснил ПФР
БердскШкола иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!
1:48:13 8/26/2021
Школа иностранных языков "Терра Лингва" в Бердске - это то, что надо!
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августа
1:40:26 8/26/2021
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки 26 августа
ДНК-экспертиза подтвердила вину задержанного мужчины в убийстве 8-летней Насти Муравьевой
1:39:34 8/26/2021
ДНК-экспертиза подтвердила вину задержанного мужчины в убийстве 8-летней Насти Муравьевой