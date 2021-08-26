Дорогие похороны пандемии: Почему произошел резкий рост на гробы и кресты в Бердске, объяснили ритуальщики

По всей России наблюдается значительный рост цен на рынке ритуальных услуг. Связано это с подорожанием дерева и металла: цены на гробы выросли минимум на 30 %, на деревянные кресты — на 20 %. Такое заметное повышение происходит впервые за 10 лет. Эта тенденция не обошла стороной и Новосибирск. В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 26 августа представители нескольких ритуальных агентств, рассказали, как поменялся рынок ритуальных услуг и сколько стоит похоронить близкого человека в пандемию.
— Да, выросли цены на дерево и на металл. Так везде, не только же у нас, это по всей России. Что касается цен, то у нас стоимость деревянного гроба 6-7 тысяч рублей. Простой оградки порядка 7-9 тысяч. Если говорить про рост смертности и пандемии, то взаимосвязь проводить никак нельзя: я не специалист в этом, не веду статистику, — отметила представитель похоронного агентства Бердска.
В другом же похоронном агентстве журналистам «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что рост обращений за услугами фирмы совпадает с волнами коронавирусной инфекции.
Между тем, Управление по делам ЗАГС Новосибирской области обнародовало данные записей актов гражданского состояния, составленных в июле. За месяц в регионе, согласно официальной информации, было выдано 5743 актов о смерти. Этот показатель почти в 1,5 раза больше, чем было в июне — 3 943 актов — и максимальный за все время пандемии. В июле 2020 года в Новосибирской области умерло 3611 человек. То есть разница в числе умерших между аналогичными периодами разных лет составила 2132 (59%).
Про увеличение смертности говорил и вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.
— В среднем по стране за год умирает около 2 млн человек. Коронавирус, по официальным данным, унес жизни 173 тысяч человек. Это примерно 10% от общей смертности,— отметил Андрей Родькин.