"На это все печально смотреть": Жители Бердска в ужасе от вырубки деревьев в Микрорайоне

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска и рассказала о вырубке деревьев во дворе возле дома Микрорайон, 29.
— Это было 25 августа. Около 12 часов я услышала, как что-то пилят. Но окошки у меня выходят не во дворы, а в другую сторону. Когда вышла на улицу около 16 часов, увидела, что деревья были уже распилены и повалены. Совершалась погрузка для вывоза деревьев с поляны. Я сделала фото и видео, - поделилась Мария в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 26 августа.
Бердчанка рассказала, что срубили 4 дерева. Они были высажены в ряд вдоль дома и выглядели как аллея. Прохожие и жильцы были возмущены происходящим.
- Честно, возмущена очень. Мы с мужем переехали в Бердск около двух лет назад, Микрорайон нам понравился как раз из-за зелени. И теперь на все это очень печально смотреть. Думаю, с вырубкой тут не остановятся, срубят все тополя, - говорит девушка.
Напомним, ранее мы уже рассказывали о массовых вырубках зеленых насаждений в Микрорайоне ради новой дороги. Одна из жительниц города рассказала, что за неделю зеленый микрорайон превратился в пустырь. Специалисты заверили, что на месте вырубки будет компенсационное озеленение.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась за комментарием в Управление природными ресурсами Бердска. Ответ пообещали дать завтра, 27 августа.