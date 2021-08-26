"На это все печально смотреть": Жители Бердска в ужасе от вырубки деревьев в Микрорайоне
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"На это все печально смотреть": Жители Бердска в ужасе от вырубки деревьев в Микрорайоне

5:02:328/26/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено Марией
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Это не первый случай вырубки в Микрорайоне.

Бердчанка рассказала, что срубили 4 дерева

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска и рассказала о вырубке деревьев во дворе возле дома Микрорайон, 29.

— Это было 25 августа. Около 12 часов я услышала, как что-то пилят. Но окошки у меня выходят не во дворы, а в другую сторону. Когда вышла на улицу около 16 часов, увидела, что деревья были уже распилены и повалены. Совершалась погрузка для вывоза деревьев с поляны. Я сделала фото и видео, - поделилась Мария в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 26 августа.

Бердчанка рассказала, что срубили 4 дерева. Они были высажены в ряд вдоль дома и выглядели как аллея. Прохожие и жильцы были возмущены происходящим.

- Честно, возмущена очень. Мы с мужем переехали в Бердск около двух лет назад, Микрорайон нам понравился как раз из-за зелени. И теперь на все это очень печально смотреть. Думаю, с вырубкой тут не остановятся, срубят все тополя, - говорит девушка.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о массовых вырубках зеленых насаждений в Микрорайоне ради новой дороги. Одна из жительниц города рассказала, что за неделю зеленый микрорайон превратился в пустырь. Специалисты заверили, что на месте вырубки будет компенсационное озеленение.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась за комментарием в Управление природными ресурсами Бердска. Ответ пообещали дать завтра, 27 августа.

Прохожие и жильцы были возмущены происходящим

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