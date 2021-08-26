Шесть детей отравили пороховыми газами в Подмосковье
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Шесть детей отравили пороховыми газами в Подмосковье

4:25:538/26/2021Фото: pixabay
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Инцидент произошел на базе отдыха в момент запуска фейерверков.

Отравление произошло при запуске фейерверков

В подмосковном санатории «Новая искра» произошло ЧП. Там группа школьников отравились пороховыми газами от фейерверков. Как стало известно, отравление получили шесть человек.

- Дети отдыхали на курорте в поселке Пионерский. Из-за нарушения техники безопасности дети получили избыточную дозу ядовитого порохового дыма, - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным агентства, у некоторых некоторых детей были диагностированы удушье и панические атаки.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает о 10 пострадавших, одного ребенка госпитализировали.

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