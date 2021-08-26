Шесть детей отравили пороховыми газами в Подмосковье

В подмосковном санатории «Новая искра» произошло ЧП. Там группа школьников отравились пороховыми газами от фейерверков. Как стало известно, отравление получили шесть человек.
- Дети отдыхали на курорте в поселке Пионерский. Из-за нарушения техники безопасности дети получили избыточную дозу ядовитого порохового дыма, - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
По данным агентства, у некоторых некоторых детей были диагностированы удушье и панические атаки.
В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает о 10 пострадавших, одного ребенка госпитализировали.